查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 省图书馆推出数字国学馆 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员汪敏）昨日上午，省图书馆正式推出“数字国学馆”，这是为弘扬中华优秀传统文化而搭建的一个国学阅读推广网络平台。

“湖北省图书馆数字国学馆”包含国学诵读、经典导读、中华礼仪、戏曲荟萃、诗词鉴赏、棋乐融融、翰墨丹青、中华武术、品茗小筑、名作赏析、道德展厅和网上国学课堂等内容，读者可借助电脑、手机和触摸式阅读机等登录线上平台，翻阅馆藏数字古籍、国学典籍，观看易中天、于丹、王立群、阎崇年等专家的视频讲座。

据悉，“数字国学馆”将依托省图书馆馆藏资源，以网站、手持移动终端、触控阅读终端等多种新媒体形式向读者提供和推送优秀传统文化数字资源，为广大国学爱好者搭建起学习、研究、交流、推广国学的网络平台，并在市、县公共图书馆设立分馆，实现国学数据资源共享，扩大国学典籍借阅服务辐射面，更好地为省内公共图书馆读者服务。





