查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 中小学开学集中开展革命传统教育 湖北日报讯 （记者龚雪）9月1日，是全省百万中小学生正式开学的日子。记者昨从省教育厅了解到，今年恰逢长征胜利80周年，央视《开学第一课》节目用特别的方式，向长征精神致敬，“信念不移”“勇往直前”“百折不挠”“坚持不懈”四节课，在展现长征精神的同时给青少年正确的价值观引导，让他们吸收到宝贵的精神营养。届时，我省中小学校将组织学生收看。

著名主持人撒贝宁、董卿、何炅在节目中化身“班主任”，带领同学们一起聆听长征故事，学习长征精神。在第一个篇章《信念不移》中，撒贝宁以《三棵柳树》的感人故事作开场白，也为整节课的“致敬长征”主题定下基调。第二个篇章《勇往直前》，何炅则通过邀请“独臂将军”贺炳炎之子，讲述这位传奇英雄的故事。此后，董卿接棒第三个篇章《百折不挠》，对话将军的后人们，讲述了许多红军百折不挠的故事。第四篇章《坚持不懈》，接力棒再次交到撒贝宁手中，他提出“新时代，我们应该怎样传承长征精神”的思考题。

省教育厅相关负责人介绍，除了中小学校组织学生集中收看央视《开学第一课》外，我省还鼓励、要求各地中小学开展一系列以纪念红军长征胜利80周年为主题的爱国主义教育和革命传统教育活动。





