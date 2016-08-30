我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
中小学开学集中开展革命传统教育
    湖北日报讯 （记者龚雪）9月1日，是全省百万中小学生正式开学的日子。记者昨从省教育厅了解到，今年恰逢长征胜利80周年，央视《开学第一课》节目用特别的方式，向长征精神致敬，“信念不移”“勇往直前”“百折不挠”“坚持不懈”四节课，在展现长征精神的同时给青少年正确的价值观引导，让他们吸收到宝贵的精神营养。届时，我省中小学校将组织学生收看。
    著名主持人撒贝宁、董卿、何炅在节目中化身“班主任”，带领同学们一起聆听长征故事，学习长征精神。在第一个篇章《信念不移》中，撒贝宁以《三棵柳树》的感人故事作开场白，也为整节课的“致敬长征”主题定下基调。第二个篇章《勇往直前》，何炅则通过邀请“独臂将军”贺炳炎之子，讲述这位传奇英雄的故事。此后，董卿接棒第三个篇章《百折不挠》，对话将军的后人们，讲述了许多红军百折不挠的故事。第四篇章《坚持不懈》，接力棒再次交到撒贝宁手中，他提出“新时代，我们应该怎样传承长征精神”的思考题。
    省教育厅相关负责人介绍，除了中小学校组织学生集中收看央视《开学第一课》外，我省还鼓励、要求各地中小学开展一系列以纪念红军长征胜利80周年为主题的爱国主义教育和革命传统教育活动。


   
　