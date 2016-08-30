查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 通城县地税局 落实税收优惠政策 湖北日报讯 “截至7月，受理单位纳税人及小微企业备案类减免7户，减免税额64.66万元；受理审核、减免涉及营业税、土地使用税、契税、车船税、房产税、企业所得税等多个税种，减免金额1346万元。”在推进供给侧结构性改革、助力实体经济发展和企业降负的工作中，通城县地税局成绩亮眼。

拓宽宣传渠道。利用微信公众号、税企QQ群、12366服务热线等平台，推送税收“优惠包”；编印税收优惠政策宣传册，及时发放到纳税人手中，确保优惠政策“应知尽知、应享尽享”。

优化服务举措。梳理房产新政，简化办理手续和报送资料，建立“税务行政审批绿色通道”，组建志愿服务队，落实纳税服务规范，让纳税人省时、省事、省心。

强化监督考核。制定落实税收优惠政策的工作规范，将优惠政策执行情况纳入绩效管理，并适时进行监督检查，确保政策落实到位。

（胡卫刚 张洞石）





