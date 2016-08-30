我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
通城县地税局
落实税收优惠政策
    湖北日报讯 “截至7月，受理单位纳税人及小微企业备案类减免7户，减免税额64.66万元；受理审核、减免涉及营业税、土地使用税、契税、车船税、房产税、企业所得税等多个税种，减免金额1346万元。”在推进供给侧结构性改革、助力实体经济发展和企业降负的工作中，通城县地税局成绩亮眼。
    拓宽宣传渠道。利用微信公众号、税企QQ群、12366服务热线等平台，推送税收“优惠包”；编印税收优惠政策宣传册，及时发放到纳税人手中，确保优惠政策“应知尽知、应享尽享”。
    优化服务举措。梳理房产新政，简化办理手续和报送资料，建立“税务行政审批绿色通道”，组建志愿服务队，落实纳税服务规范，让纳税人省时、省事、省心。
    强化监督考核。制定落实税收优惠政策的工作规范，将优惠政策执行情况纳入绩效管理，并适时进行监督检查，确保政策落实到位。
（胡卫刚 张洞石）


   
　