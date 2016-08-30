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第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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网上培优开学火大多只为赚人气
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图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
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郭店楚简首次大规模公开展示
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强化税收征管保增长
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监督执纪出实招
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联合办税实现共赢
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多举措加强税源管理
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加强老干部学习教育
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落实税收优惠政策
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中小学开学集中开展革命传统教育
·
省图书馆推出数字国学馆
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
通城县地税局
落实税收优惠政策
湖北日报讯 “截至7月，受理单位纳税人及小微企业备案类减免7户，减免税额64.66万元；受理审核、减免涉及营业税、土地使用税、契税、车船税、房产税、企业所得税等多个税种，减免金额1346万元。”在推进供给侧结构性改革、助力实体经济发展和企业降负的工作中，通城县地税局成绩亮眼。
拓宽宣传渠道。利用微信公众号、税企QQ群、12366服务热线等平台，推送税收“优惠包”；编印税收优惠政策宣传册，及时发放到纳税人手中，确保优惠政策“应知尽知、应享尽享”。
优化服务举措。梳理房产新政，简化办理手续和报送资料，建立“税务行政审批绿色通道”，组建志愿服务队，落实纳税服务规范，让纳税人省时、省事、省心。
强化监督考核。制定落实税收优惠政策的工作规范，将优惠政策执行情况纳入绩效管理，并适时进行监督检查，确保政策落实到位。
（胡卫刚 张洞石）