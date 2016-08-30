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·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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文化新闻
2016.8.30 星期二
黄石市地税局
加强老干部学习教育
湖北日报讯 8月11日上午，黄石市地税局离退休干部支部举办了“两学一做”学习教育系列活动。活动进行了换届选举、集中收取了2016年度党费，还组织老干部党员进行了“两学一做”学习教育知识测试。
经换届选举投票，方田香等6位同志当选该局新一届离退休干部支部成员。他代表支部发言时表示要在工作中为退休党员干部多做实事，在政治上，对党绝对忠诚；在组织上绝对服从，坚持党和人民利益高于一切，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献，做一名当代的志愿者。选举工作完成后，老干部党员按照规定、标准踊跃交纳了2016年度党费。
活动最后，老干部党员参加了“两学一做”学习教育知识测试。测试中，老干部党员们独立思考、认真答题，真正体现按中央要求，实实在在把自己摆进去，始终牢记自己党员身份，离岗不离休，永葆先进性和纯洁性。
（周喆 黄文菊）