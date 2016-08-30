查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 黄石市地税局 加强老干部学习教育 湖北日报讯 8月11日上午，黄石市地税局离退休干部支部举办了“两学一做”学习教育系列活动。活动进行了换届选举、集中收取了2016年度党费，还组织老干部党员进行了“两学一做”学习教育知识测试。

经换届选举投票，方田香等6位同志当选该局新一届离退休干部支部成员。他代表支部发言时表示要在工作中为退休党员干部多做实事，在政治上，对党绝对忠诚；在组织上绝对服从，坚持党和人民利益高于一切，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献，做一名当代的志愿者。选举工作完成后，老干部党员按照规定、标准踊跃交纳了2016年度党费。

活动最后，老干部党员参加了“两学一做”学习教育知识测试。测试中，老干部党员们独立思考、认真答题，真正体现按中央要求，实实在在把自己摆进去，始终牢记自己党员身份，离岗不离休，永葆先进性和纯洁性。

（周喆 黄文菊）





