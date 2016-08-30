我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
黄石市地税局
加强老干部学习教育
    湖北日报讯 8月11日上午，黄石市地税局离退休干部支部举办了“两学一做”学习教育系列活动。活动进行了换届选举、集中收取了2016年度党费，还组织老干部党员进行了“两学一做”学习教育知识测试。
    经换届选举投票，方田香等6位同志当选该局新一届离退休干部支部成员。他代表支部发言时表示要在工作中为退休党员干部多做实事，在政治上，对党绝对忠诚；在组织上绝对服从，坚持党和人民利益高于一切，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献，做一名当代的志愿者。选举工作完成后，老干部党员按照规定、标准踊跃交纳了2016年度党费。
    活动最后，老干部党员参加了“两学一做”学习教育知识测试。测试中，老干部党员们独立思考、认真答题，真正体现按中央要求，实实在在把自己摆进去，始终牢记自己党员身份，离岗不离休，永葆先进性和纯洁性。
（周喆 黄文菊）


   
　