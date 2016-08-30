查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 青山区地税局 多举措加强税源管理 湖北日报讯 今年以来，面对青山区域经济现况压力持续加大、产能过剩企业供给侧改革深入推进、“营改增”全面实施等多重因素叠加的影响，青山区地税局主动作为,多措并举加强税源管理工作。

一是履职尽责主动作为，抓牢税源管理的主动权。挖掘房产税、土地使用税等固定税源的增长潜力，强化企业所得税、个人所得税、土地增值税等重点税种的监控管理。二是深化国税、地税合作，加大附加税源管理力度。建立国税、地税的工作协调和定期信息交换机制，强化对流转税附加税费的征管力度。三是全程跟踪土地开发，提高土地税源控管能力。建立由财税、发改委、规划、土储、房产、开发区、街道等部门的信息共享机制，加强土地税税源控管能力。四是落实税收优惠政策，培育潜力税源发展后劲。优化审批管理、强化税收咨询、创新服务举措等措施，着力提升青山经济和税收发展的后劲。 （杨容）





