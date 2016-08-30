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第9版 文化新闻
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·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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网上培优开学火大多只为赚人气
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图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
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郭店楚简首次大规模公开展示
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强化税收征管保增长
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监督执纪出实招
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联合办税实现共赢
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多举措加强税源管理
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加强老干部学习教育
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落实税收优惠政策
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中小学开学集中开展革命传统教育
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省图书馆推出数字国学馆
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
青山区地税局
多举措加强税源管理
湖北日报讯 今年以来，面对青山区域经济现况压力持续加大、产能过剩企业供给侧改革深入推进、“营改增”全面实施等多重因素叠加的影响，青山区地税局主动作为,多措并举加强税源管理工作。
一是履职尽责主动作为，抓牢税源管理的主动权。挖掘房产税、土地使用税等固定税源的增长潜力，强化企业所得税、个人所得税、土地增值税等重点税种的监控管理。二是深化国税、地税合作，加大附加税源管理力度。建立国税、地税的工作协调和定期信息交换机制，强化对流转税附加税费的征管力度。三是全程跟踪土地开发，提高土地税源控管能力。建立由财税、发改委、规划、土储、房产、开发区、街道等部门的信息共享机制，加强土地税税源控管能力。四是落实税收优惠政策，培育潜力税源发展后劲。优化审批管理、强化税收咨询、创新服务举措等措施，着力提升青山经济和税收发展的后劲。 （杨容）