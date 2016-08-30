我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
青山区地税局
多举措加强税源管理
    湖北日报讯 今年以来，面对青山区域经济现况压力持续加大、产能过剩企业供给侧改革深入推进、“营改增”全面实施等多重因素叠加的影响，青山区地税局主动作为,多措并举加强税源管理工作。
    一是履职尽责主动作为，抓牢税源管理的主动权。挖掘房产税、土地使用税等固定税源的增长潜力，强化企业所得税、个人所得税、土地增值税等重点税种的监控管理。二是深化国税、地税合作，加大附加税源管理力度。建立国税、地税的工作协调和定期信息交换机制，强化对流转税附加税费的征管力度。三是全程跟踪土地开发，提高土地税源控管能力。建立由财税、发改委、规划、土储、房产、开发区、街道等部门的信息共享机制，加强土地税税源控管能力。四是落实税收优惠政策，培育潜力税源发展后劲。优化审批管理、强化税收咨询、创新服务举措等措施，着力提升青山经济和税收发展的后劲。 （杨容）


   
　