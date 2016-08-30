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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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文化新闻
2016.8.30 星期二
阳新县地税局、国税局
联合办税实现共赢
湖北日报讯 “以前需要两边跑，费时费力，现在只要材料齐全，在国税、地税联合办税窗口10来分钟就可办完，省时又省力”，一位从事饮食服务业的蔡经理对此由衷地点赞道。
自国家税务总局下发的《国家税务局、地方税务局合作工作规范（1.0版）》以来，阳新县国税局、地税局认真落实《规范》要求，在服务、执法、征管方面构建了联合协作机制。
实行“一窗式”联合办税。在该县国税、地税办税服务厅全面实行“窗口互设、人员互派、大厅共建、中心共驻”的“一窗式”联合办税新模式，纳税人只要走进一个厅，就能办理国税、地税两家业务，真正实现三方共赢。
强化国税、地税联合稽查，该县国税、地税稽查局建立税务违法黑名单、案情交换及研讨、稽查联席工作会议等制度，明确同一案件选案分析、检查实施、审理执行的标准和要求。8月，双方已联合选案3户纳税人，查补税款356万元。
（柯愈杰）