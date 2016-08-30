查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 阳新县地税局、国税局 联合办税实现共赢 湖北日报讯 “以前需要两边跑，费时费力，现在只要材料齐全，在国税、地税联合办税窗口10来分钟就可办完，省时又省力”，一位从事饮食服务业的蔡经理对此由衷地点赞道。

自国家税务总局下发的《国家税务局、地方税务局合作工作规范（1.0版）》以来，阳新县国税局、地税局认真落实《规范》要求，在服务、执法、征管方面构建了联合协作机制。

实行“一窗式”联合办税。在该县国税、地税办税服务厅全面实行“窗口互设、人员互派、大厅共建、中心共驻”的“一窗式”联合办税新模式，纳税人只要走进一个厅，就能办理国税、地税两家业务，真正实现三方共赢。

强化国税、地税联合稽查，该县国税、地税稽查局建立税务违法黑名单、案情交换及研讨、稽查联席工作会议等制度，明确同一案件选案分析、检查实施、审理执行的标准和要求。8月，双方已联合选案3户纳税人，查补税款356万元。

（柯愈杰）





