我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
阳新县地税局、国税局
联合办税实现共赢
    湖北日报讯 “以前需要两边跑，费时费力，现在只要材料齐全，在国税、地税联合办税窗口10来分钟就可办完，省时又省力”，一位从事饮食服务业的蔡经理对此由衷地点赞道。
    自国家税务总局下发的《国家税务局、地方税务局合作工作规范（1.0版）》以来，阳新县国税局、地税局认真落实《规范》要求，在服务、执法、征管方面构建了联合协作机制。
    实行“一窗式”联合办税。在该县国税、地税办税服务厅全面实行“窗口互设、人员互派、大厅共建、中心共驻”的“一窗式”联合办税新模式，纳税人只要走进一个厅，就能办理国税、地税两家业务，真正实现三方共赢。
    强化国税、地税联合稽查，该县国税、地税稽查局建立税务违法黑名单、案情交换及研讨、稽查联席工作会议等制度，明确同一案件选案分析、检查实施、审理执行的标准和要求。8月，双方已联合选案3户纳税人，查补税款356万元。
（柯愈杰）


   
　