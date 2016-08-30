查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 蔡甸区地税局 监督执纪出实招 湖北日报讯 今年以来，蔡甸区地税局积极适应监督执纪“四种形态”新要求，转变纪检监察工作方式，坚持教育引导、正风肃纪、案件惩处，切实把纪律挺在前面，把全面从严治党要求落到实处。

一是坚持教育引导。通过专题学习、撰写心得体会、举办辅导讲座、一月一考等方式贯彻学习《准则》和《条例》，着力增强党员干部党章党纪党规意识；组织观看警示教育片和违纪案例学习讨论，告诫党员干部要坚守底线，不忘初心。二是坚持抓早抓小。狠抓作风建设，今年以来，该局已发送节前廉政提醒短信220余条，组织明察暗访10余次，对发现的苗头性和倾向性问题，及时通过约谈、限期整改等形式，咬耳扯袖、红脸出汗。三是加大案件查办力度。继续保持高压态势，有案必查，违纪必究，提醒谈话17人次，诫勉谈话2人次，行政处分1人次。

（饶飞虹 杨亮）





