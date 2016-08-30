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第9版 文化新闻
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·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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网上培优开学火大多只为赚人气
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图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
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郭店楚简首次大规模公开展示
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强化税收征管保增长
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监督执纪出实招
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联合办税实现共赢
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多举措加强税源管理
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加强老干部学习教育
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落实税收优惠政策
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中小学开学集中开展革命传统教育
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省图书馆推出数字国学馆
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
蔡甸区地税局
监督执纪出实招
湖北日报讯 今年以来，蔡甸区地税局积极适应监督执纪“四种形态”新要求，转变纪检监察工作方式，坚持教育引导、正风肃纪、案件惩处，切实把纪律挺在前面，把全面从严治党要求落到实处。
一是坚持教育引导。通过专题学习、撰写心得体会、举办辅导讲座、一月一考等方式贯彻学习《准则》和《条例》，着力增强党员干部党章党纪党规意识；组织观看警示教育片和违纪案例学习讨论，告诫党员干部要坚守底线，不忘初心。二是坚持抓早抓小。狠抓作风建设，今年以来，该局已发送节前廉政提醒短信220余条，组织明察暗访10余次，对发现的苗头性和倾向性问题，及时通过约谈、限期整改等形式，咬耳扯袖、红脸出汗。三是加大案件查办力度。继续保持高压态势，有案必查，违纪必究，提醒谈话17人次，诫勉谈话2人次，行政处分1人次。
（饶飞虹 杨亮）