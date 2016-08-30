我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
蔡甸区地税局
监督执纪出实招
    湖北日报讯 今年以来，蔡甸区地税局积极适应监督执纪“四种形态”新要求，转变纪检监察工作方式，坚持教育引导、正风肃纪、案件惩处，切实把纪律挺在前面，把全面从严治党要求落到实处。
    一是坚持教育引导。通过专题学习、撰写心得体会、举办辅导讲座、一月一考等方式贯彻学习《准则》和《条例》，着力增强党员干部党章党纪党规意识；组织观看警示教育片和违纪案例学习讨论，告诫党员干部要坚守底线，不忘初心。二是坚持抓早抓小。狠抓作风建设，今年以来，该局已发送节前廉政提醒短信220余条，组织明察暗访10余次，对发现的苗头性和倾向性问题，及时通过约谈、限期整改等形式，咬耳扯袖、红脸出汗。三是加大案件查办力度。继续保持高压态势，有案必查，违纪必究，提醒谈话17人次，诫勉谈话2人次，行政处分1人次。
（饶飞虹 杨亮）


   
　