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第9版 文化新闻
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·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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网上培优开学火大多只为赚人气
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图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
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郭店楚简首次大规模公开展示
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强化税收征管保增长
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监督执纪出实招
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联合办税实现共赢
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多举措加强税源管理
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加强老干部学习教育
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落实税收优惠政策
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中小学开学集中开展革命传统教育
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省图书馆推出数字国学馆
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
黄石市地税局团城山分局
强化税收征管保增长
湖北日报讯 黄石市地税局团城山分局针对“营改增”后征管范围变窄和结构性减税压力，强化税收征管，确保税费收入持续稳定增长。
提高认识，强化执法水平。充分认识“营改增”意义，通过开展“两学一做”学习教育和争做“四有党员”活动，强化责任担当，同时优化充实征管评估岗位人员配置，完善绩效考核激励机制。
转变方式，加强税源管理。做好“营改增”后相关行业数据分析，查找风险点，加强税源监控，尤其要加强“营改增”纳税人企业所得税的征管。
深化协作，加强国地税合作。加强国税、地税在纳税服务，税款征收、风险应对、信息共享等方面合作，充分利用金税三期软件平台，不断完善合作机制。
优化服务，提升纳税遵从度。以“送政策送服务上门”活动为依托，积极开展“营改增”政策宣传和解读，定期开展集中培训、上门辅导和服务问卷调查，提升税法遵从度。
（段小玲）