我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
黄石市地税局团城山分局
强化税收征管保增长
    湖北日报讯 黄石市地税局团城山分局针对“营改增”后征管范围变窄和结构性减税压力，强化税收征管，确保税费收入持续稳定增长。
    提高认识，强化执法水平。充分认识“营改增”意义，通过开展“两学一做”学习教育和争做“四有党员”活动，强化责任担当，同时优化充实征管评估岗位人员配置，完善绩效考核激励机制。
    转变方式，加强税源管理。做好“营改增”后相关行业数据分析，查找风险点，加强税源监控，尤其要加强“营改增”纳税人企业所得税的征管。
    深化协作，加强国地税合作。加强国税、地税在纳税服务，税款征收、风险应对、信息共享等方面合作，充分利用金税三期软件平台，不断完善合作机制。
    优化服务，提升纳税遵从度。以“送政策送服务上门”活动为依托，积极开展“营改增”政策宣传和解读，定期开展集中培训、上门辅导和服务问卷调查，提升税法遵从度。
（段小玲）


   
　