查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 黄石市地税局团城山分局 强化税收征管保增长 湖北日报讯 黄石市地税局团城山分局针对“营改增”后征管范围变窄和结构性减税压力，强化税收征管，确保税费收入持续稳定增长。

提高认识，强化执法水平。充分认识“营改增”意义，通过开展“两学一做”学习教育和争做“四有党员”活动，强化责任担当，同时优化充实征管评估岗位人员配置，完善绩效考核激励机制。

转变方式，加强税源管理。做好“营改增”后相关行业数据分析，查找风险点，加强税源监控，尤其要加强“营改增”纳税人企业所得税的征管。

深化协作，加强国地税合作。加强国税、地税在纳税服务，税款征收、风险应对、信息共享等方面合作，充分利用金税三期软件平台，不断完善合作机制。

优化服务，提升纳税遵从度。以“送政策送服务上门”活动为依托，积极开展“营改增”政策宣传和解读，定期开展集中培训、上门辅导和服务问卷调查，提升税法遵从度。

（段小玲）





