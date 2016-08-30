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文化新闻
2016.8.30 星期二
郭店楚简首次大规模公开展示
湖北日报讯 记者 别鸣 通讯员 刘虹
它躲过了秦始皇焚书坑儒的劫难，逃过了盗墓者破坏性的侵扰，它是典型的楚国文字，具有楚系文字的特点，典雅、秀丽，是当时的书法精品。
郭店楚简，国家一级保护文物，极其珍贵。昨日，这一世界上发现最早的原装书“郭店楚简”在省图书馆对外公开展出一日，供市民读者免费参观。
郭店楚简此次得以揭开神秘“面纱”，是经过我省文化部门多日紧密筹备，在省博物馆和荆门博物馆的协助下，选取部分保存完好的运送至省图书馆。据悉，《道德经》全文81章，本次展出其中31章，是楚简首次最大规模的公开展示。
郭店楚简1993年10月出土，是在我省荆门市沙洋县纪山镇郭店一号楚墓内出土的竹简，全文共804枚，其中有字的726枚，字数13000余个，全部为先秦时期儒家和道家的典籍，共18篇。儒家典籍有《缁衣》《鲁穆公问子思》《穷达以时》《唐虞之道》《忠信之道》《成之闻之》《尊德义》《性自命出》《六德》《语丛》（三篇）；道家著作有《老子》（甲、乙、丙）三篇、《语丛》（《说之道》）和《太一生水》；儒道共同著作有《五行》。
秦始皇在焚书坑儒中将大量先秦书籍焚毁，而郭店楚简则幸免于难，提供了很珍贵的历史资料，具有重要的学术研究价值，被誉为“改写中国思想史的典籍”。
道家文献《道德经》，为春秋战国时期思想家老子和其弟子的著作。但《道德经》一书的原始面貌及其形成过程，历史上没能流传下来，一直不清楚。郭店楚简《道德经》利用竹简由长到短的变化，显示着形成时代上的由早到晚的先后顺序，它是截至20世纪所发现的时代最早、文字最原始的道家著作。
另外，郭店楚简的儒学著作，在儒学思想家孔子和孟子之间起到了承接的作用。孔子和孟子这两位儒学大师相距近200年，儒学研究者一直认为这200年间的儒学没有发展和传承。而郭店楚简中首次面世的14篇儒学著作正是孔、孟儒学思想的“纽带”。
德国汉学家瓦格纳教授评价：“世界上只有1947年埃及出土的大批基督教的佚书可与郭店楚简的出土相提并论。”哈佛大学杜维明教授说：郭店楚简出土以后整个中国哲学史、中国学术史都需要重写。
据悉，郭店楚简在昨日展出一天之后，立即经过高度戒备保护运送，再度回归文物保护部门。