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“孩子要开学了，需要优秀教师辅导吗？”“视频中与您孩子练习口语的都是优秀老师……”临近开学，不少家长频频接到培优机构的电话，与往年不同的是，网上培优机构多起来，一些知名培优机构也开始附赠网络课程。上网课，成为培优新的噱头。

记者在网上搜索本地在线教育资源看到，一家机构的网页上，针对初中数学的18分钟免费备考辅导课，获得了7669次的点击率。另外一家机构的小学英语课，点击率达到6000多次。不过，免费的教学资源有限，当点击者想观看更多的教学视频时，就需要支付从一节课单价几元到一学期数千元不等的费用。

发布这些在线视频的全是校外培训机构，上课老师也都是机构的专兼职教师。武汉一家语文培优机构的名师曾在楚才作文大赛前开设针对此次大赛的网络课程，一节课9.9元，近千人“临考报佛脚”在线学习。一家长说：“这名老师往年教的学生拿了不少一等奖，平时考不进他的班，能听点考试技巧也是好的。”

网络教学已越来越多地渗入到校外学习中。前不久，中国青年报社会调查中心联合问卷网对2001人进行了一项调查，61.9%的受访者表示，周围孩子使用在线辅导课程的情况很普遍。

家长们对在线辅导的评价又如何呢？“网络课程虽然方便、便宜，但不能随时和老师互动，孩子有疑问无法及时提出。”武汉市武昌区家长邓女士的儿子即将上初一，在准备小升初期间，上过多个培优班，也报过网络课程。“以前都是在市内一所知名培优机构每周和10多个孩子一起小班上课，每节课120元，网络课程只要几元到几十元。”

多名家长则表示，暑期为孩子购买的一家上市教育机构的课程很值。“毕竟是大城市的教师，讲的数学拔高题孩子的学校没教过，英语发音也更标准。”

也有家长怕孩子上网玩游戏或做其他事，对网络课程并不放心。一家机构工作人员说，正是考虑到家长们的这些担忧，培优机构多数都只是把网络在线课程作为很小的一部分市场，更多注重其宣传效应，最关键的还是吸引学生参加线下教学。

长江教育研究院专家、湖北第二师范学院教育科学学院副教授张炜认为，与传统面授教学相比，网络教学受时间和空间的限制少，能体现学习者的主动性和独立思考，但也存在缺乏及时指导的有效手段、缺乏情感交流、缺乏教师监督，在学习策略、学习评价、价值观引导等方面的劣势。

还有专家指出，民间网络教育商业气息浓厚，特别是一些培优机构的名师“网红”良莠不齐，家长和学生难辨真假。更重要的是，目前很多网课内容都是如何增强学生的应试能力，这本身就是个误区。真正的在线教育必须有独特的内容要素，才有长久的生命力。





