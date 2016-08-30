我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
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·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
制作微课上网 晒课变成赛课
我省中小学晒出368节部级优课
    湖北日报讯 （记者方琳、文俊）这个暑假，不少中小学老师精心制作微课，准备开学后上传到教育部统一建立的网络平台。“晒课”变“赛课”，在我省已开展一年半的“一师一优课、一课一名师”活动中，老师们通过这种方式互相学习、自我提升，目前已有368节课被评为部级优课。
    网上晒课是指老师通过国家教育资源公共服务平台，上传并展示自己所授一堂课的设计、实施和评价过程的相关内容，供其他老师教学参考借鉴。在晒课的基础上，逐级评选出优课。从2014年底，湖北在全省中小学中推行“一师一优课、一课一名师”活动，去年有20%的老师参与，今年再增加40%，预计明年将实现全覆盖。去年，国家平台上晒出约1万节微课，其中湖北有368节被评为部级优课，2072节被评为省级优课。
    优课资源共享，不少学校已从中尝到甜头。据介绍，宜昌今年上传的微课质量总体比去年有很大提升。尤其是乡镇教师在这项活动中的参与意识大大增强。洪湖龙口镇和里中学教师龚金宝充分利用微课教学，南漳县板桥初级中学冯泽珍老师用手机制作微课。前不久，由省教育科学研究院与湖北教育出版社联合主办的首届“长江教育杯”微课大赛，也得到中小学教师的积极响应。
    省教科院副院长傅华强认为，目前，基础教育对象为00后，而00后是网络主力军，教、学、评价等工具的变化，都要求老师运用现代教育工具。
    我省是国家首批教育信息化试点省份。省教育厅有关人士介绍，晒课不光是为了晒，更是要利用信息化优化课程教学，转变学习方式，促进教师自身发展，效果最终要体现在课堂上。晒课之后还要大力推进区域性网络教研，多“研课”，多“磨课”，打造一批高质量优课，培养一批名师，不断提高课堂教学效果和教学质量。


 
　