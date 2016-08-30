查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 制作微课上网 晒课变成赛课 我省中小学晒出368节部级优课 湖北日报讯 （记者方琳、文俊）这个暑假，不少中小学老师精心制作微课，准备开学后上传到教育部统一建立的网络平台。“晒课”变“赛课”，在我省已开展一年半的“一师一优课、一课一名师”活动中，老师们通过这种方式互相学习、自我提升，目前已有368节课被评为部级优课。

网上晒课是指老师通过国家教育资源公共服务平台，上传并展示自己所授一堂课的设计、实施和评价过程的相关内容，供其他老师教学参考借鉴。在晒课的基础上，逐级评选出优课。从2014年底，湖北在全省中小学中推行“一师一优课、一课一名师”活动，去年有20%的老师参与，今年再增加40%，预计明年将实现全覆盖。去年，国家平台上晒出约1万节微课，其中湖北有368节被评为部级优课，2072节被评为省级优课。

优课资源共享，不少学校已从中尝到甜头。据介绍，宜昌今年上传的微课质量总体比去年有很大提升。尤其是乡镇教师在这项活动中的参与意识大大增强。洪湖龙口镇和里中学教师龚金宝充分利用微课教学，南漳县板桥初级中学冯泽珍老师用手机制作微课。前不久，由省教育科学研究院与湖北教育出版社联合主办的首届“长江教育杯”微课大赛，也得到中小学教师的积极响应。

省教科院副院长傅华强认为，目前，基础教育对象为00后，而00后是网络主力军，教、学、评价等工具的变化，都要求老师运用现代教育工具。

我省是国家首批教育信息化试点省份。省教育厅有关人士介绍，晒课不光是为了晒，更是要利用信息化优化课程教学，转变学习方式，促进教师自身发展，效果最终要体现在课堂上。晒课之后还要大力推进区域性网络教研，多“研课”，多“磨课”，打造一批高质量优课，培养一批名师，不断提高课堂教学效果和教学质量。





