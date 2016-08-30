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第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
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我省铁路迎来学生返程高峰
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硒应用技术湖北工程研究中心落户
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汉川包装军团聚合之变
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通城百余游子捐资保护家乡一库清
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图文：稻浪泛金秋收忙
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图文：烟农抢收
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保护也是发展
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中国零售创新峰会在汉举行
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武汉三大商业集团半年报出炉
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大牌时装设计师汉正街开工作室
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全省新增建设用地同比下降6.9
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图文：长飞潜江科技园施工忙
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经济纵横
2016.8.30 星期二
图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报讯 22日，长飞潜江科技园的管廊正在抓紧施工。自3月开工以来，科技园施工紧锣密鼓，目前已进入厂房消防、电力等设施安装，为1期工程11月投产打下了良好基础。占地700亩、计划三期总投资50亿元的长飞潜江科技园，未来将形成年产光纤预制棒3000吨、光纤2500万芯公里的世界最大预制棒生产基地，预计年产值超过50亿元，年利税超过2.5亿元。
（记者 郑元昌 视界网 田永祥 摄）