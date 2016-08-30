我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
图文：长飞潜江科技园施工忙
    湖北日报讯 22日，长飞潜江科技园的管廊正在抓紧施工。自3月开工以来，科技园施工紧锣密鼓，目前已进入厂房消防、电力等设施安装，为1期工程11月投产打下了良好基础。占地700亩、计划三期总投资50亿元的长飞潜江科技园，未来将形成年产光纤预制棒3000吨、光纤2500万芯公里的世界最大预制棒生产基地，预计年产值超过50亿元，年利税超过2.5亿元。
（记者 郑元昌 视界网 田永祥 摄）


   
　