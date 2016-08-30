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第8版 经济纵横
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·全省新增建设用地同比下降6.95%
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我省铁路迎来学生返程高峰
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硒应用技术湖北工程研究中心落户
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汉川包装军团聚合之变
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中国零售创新峰会在汉举行
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大牌时装设计师汉正街开工作室
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全省新增建设用地同比下降6.9
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图文：长飞潜江科技园施工忙
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经济纵横
2016.8.30 星期二
上半年
全省新增建设用地同比下降6.95%
湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）省国土资源厅昨日下发的《关于2016年上半年建设用地报批质量情况的通报》显示，上半年，我省共批准建设用地673批次（宗），一次性审查通过347批次（宗）、二次审查通过320批次（宗），二次审查通过率99.11%。
省级批准建设用地同比略有下降。上半年，省政府共计批准建设用地673宗，总面积4714公顷，同比下降6.47%，其中新增建设用地 4061公顷，同比下降6.95%。
分析人士称，近年来，新增建设用地减少是一个趋势，一个重要原因是对过去城市摊大饼式无序扩张的纠正。为利用好有限土地，土地利用思路已转变到核定总量、严控增量、盘活存量上。《国土资源“十三五”规划纲要》显示，“十三五”期间，我国新增建设用地总量控制在3256万亩，较“十二五”减少669万亩。此外，经济下行压力下，企业拿地意愿受影响。
国务院批准建设用地进展顺利，上半年我省没有重大项目因土地问题卡壳。武汉至孝感城际铁路、黄石至阳新一级公路等16个重点项目获秕，总面积3715公顷，已超过去年全年批准总量2858公顷29.98%。