查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 上半年 全省新增建设用地同比下降6.95% 湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）省国土资源厅昨日下发的《关于2016年上半年建设用地报批质量情况的通报》显示，上半年，我省共批准建设用地673批次（宗），一次性审查通过347批次（宗）、二次审查通过320批次（宗），二次审查通过率99.11%。

省级批准建设用地同比略有下降。上半年，省政府共计批准建设用地673宗，总面积4714公顷，同比下降6.47%，其中新增建设用地 4061公顷，同比下降6.95%。

分析人士称，近年来，新增建设用地减少是一个趋势，一个重要原因是对过去城市摊大饼式无序扩张的纠正。为利用好有限土地，土地利用思路已转变到核定总量、严控增量、盘活存量上。《国土资源“十三五”规划纲要》显示，“十三五”期间，我国新增建设用地总量控制在3256万亩，较“十二五”减少669万亩。此外，经济下行压力下，企业拿地意愿受影响。

国务院批准建设用地进展顺利，上半年我省没有重大项目因土地问题卡壳。武汉至孝感城际铁路、黄石至阳新一级公路等16个重点项目获秕，总面积3715公顷，已超过去年全年批准总量2858公顷29.98%。





