我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
上半年
全省新增建设用地同比下降6.95%
    湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）省国土资源厅昨日下发的《关于2016年上半年建设用地报批质量情况的通报》显示，上半年，我省共批准建设用地673批次（宗），一次性审查通过347批次（宗）、二次审查通过320批次（宗），二次审查通过率99.11%。
    省级批准建设用地同比略有下降。上半年，省政府共计批准建设用地673宗，总面积4714公顷，同比下降6.47%，其中新增建设用地 4061公顷，同比下降6.95%。
    分析人士称，近年来，新增建设用地减少是一个趋势，一个重要原因是对过去城市摊大饼式无序扩张的纠正。为利用好有限土地，土地利用思路已转变到核定总量、严控增量、盘活存量上。《国土资源“十三五”规划纲要》显示，“十三五”期间，我国新增建设用地总量控制在3256万亩，较“十二五”减少669万亩。此外，经济下行压力下，企业拿地意愿受影响。
    国务院批准建设用地进展顺利，上半年我省没有重大项目因土地问题卡壳。武汉至孝感城际铁路、黄石至阳新一级公路等16个重点项目获秕，总面积3715公顷，已超过去年全年批准总量2858公顷29.98%。


   
　