查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 大牌时装设计师汉正街开工作室 湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员朱玲萍）由中国十佳时装设计师、武汉纺织大学青年教师黄李勇领衔的设计团队，将入驻汉正街。昨日，黄李勇设在汉正街的工作室装修完毕，预计9月1日开业。

该工作室设在三曙街汉正街市场管委会，面积约100平方米，打版间、样衣生产线、展示间一应俱全，设计团队20余人。

黄李勇现任武汉纺织大学服装设计系副主任，2013年获中国十佳时装设计师称号，其时装设计作品不仅前卫时髦，而且蕴含中国风格，呈现出独特的东方魅力，曾亮相巴黎时装周，吸引诸多时尚买手。

这样一位大牌服装设计师，为何在汉正街设工作室？“为了更接地气，同时也参与汉正街转型。”黄李勇说，之前新品发布所需要的样衣，都在校内工作室制作，今后将逐渐转移至汉正街，因为这里离市场更近，购买面料、辅料乃至请人加工也更方便。另外，不少人看衰汉正街服装设计，认为就是仿版、抄袭而已，这些年正悄然发生变化，他也要参与进来。

汉正街服装产业转型升级，关键在于提升原创设计能力。针来多年来设计室各自为阵、单兵作战的状况，汉正街市场管委会正在整合成立统一的原创设计展示中心，并已在广州白云区设立“设计飞地”，为汉正街输送优秀设计作品。





