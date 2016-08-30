查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 武汉三大商业集团半年报出炉 武商中商利润逆势增长 中百利润下降201.85% 湖北日报讯 （记者黄磊）武汉三大商业巨头武商、中百、中商近日发布上市公司半年报。在实体商业增速下滑的大背景下，武商、中商利润出现逆势增长，中百利润总额同比下降201.85%，但转型步伐正在加快，上半年已关闭34家仓储超市。

武商集团上半年实现营收85.88亿元，同比减少4.46%；利润总额6.90亿元，同比增长16.82%；归属于母公司的净利润5.15亿元，同比增长18.22%。上半年，武商集团股权激励及5.7亿元大规模的员工持股计划落地，业内人士表示，此举将主要管理人员及核心员工同公司发展高度绑定，奠定了未来稳定发展的基础。

中商集团上半年实现营收20.62亿元，同比减少8.48%；归属于上市公司股东的净利润3384.25万元，同比增长43.34%。中商集团表示，该公司以提高单店绩效为核心，调整优化产品结构，加强了餐饮、儿童消费等业态的引进，同时通过互联网+等手段进行营销和场景革命，实现了效益的提升。

中百集团上半年实现营收80.23亿元，同比下降6.77%；利润总额 -0.54亿元，同比下降201.85%；归属于母公司的净利润-0.62亿元，同比下降387.43%。引入职业经理人团队后，中百集团转型逐步落地，全新打造的中百罗森便利店、邻里生鲜和全球商品直销中心今年先后亮相江城。据中百集团负责人介绍，新业态发展趋势向好：中百罗森每日店均销售是全国便利店日均销售5倍以上，“邻里生鲜”也是改造前原门店销售额的3倍。

大卖场关店提速。报告期间，中百集团关闭34家仓储超市（含32家重庆社区超市）。武商量贩也对部分扭亏无望的超市进行闭店，上半年退出亏损门店5家，与27家门店达成降减租协议。





