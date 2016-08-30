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武汉三大商业集团半年报出炉
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大牌时装设计师汉正街开工作室
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图文：长飞潜江科技园施工忙
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经济纵横
2016.8.30 星期二
武汉三大商业集团半年报出炉
武商中商利润逆势增长 中百利润下降201.85%
湖北日报讯 （记者黄磊）武汉三大商业巨头武商、中百、中商近日发布上市公司半年报。在实体商业增速下滑的大背景下，武商、中商利润出现逆势增长，中百利润总额同比下降201.85%，但转型步伐正在加快，上半年已关闭34家仓储超市。
武商集团上半年实现营收85.88亿元，同比减少4.46%；利润总额6.90亿元，同比增长16.82%；归属于母公司的净利润5.15亿元，同比增长18.22%。上半年，武商集团股权激励及5.7亿元大规模的员工持股计划落地，业内人士表示，此举将主要管理人员及核心员工同公司发展高度绑定，奠定了未来稳定发展的基础。
中商集团上半年实现营收20.62亿元，同比减少8.48%；归属于上市公司股东的净利润3384.25万元，同比增长43.34%。中商集团表示，该公司以提高单店绩效为核心，调整优化产品结构，加强了餐饮、儿童消费等业态的引进，同时通过互联网+等手段进行营销和场景革命，实现了效益的提升。
中百集团上半年实现营收80.23亿元，同比下降6.77%；利润总额 -0.54亿元，同比下降201.85%；归属于母公司的净利润-0.62亿元，同比下降387.43%。引入职业经理人团队后，中百集团转型逐步落地，全新打造的中百罗森便利店、邻里生鲜和全球商品直销中心今年先后亮相江城。据中百集团负责人介绍，新业态发展趋势向好：中百罗森每日店均销售是全国便利店日均销售5倍以上，“邻里生鲜”也是改造前原门店销售额的3倍。
大卖场关店提速。报告期间，中百集团关闭34家仓储超市（含32家重庆社区超市）。武商量贩也对部分扭亏无望的超市进行闭店，上半年退出亏损门店5家，与27家门店达成降减租协议。