我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
----  
 
8 经济纵横 2016.8.30 星期二
武汉三大商业集团半年报出炉
武商中商利润逆势增长 中百利润下降201.85%
    湖北日报讯 （记者黄磊）武汉三大商业巨头武商、中百、中商近日发布上市公司半年报。在实体商业增速下滑的大背景下，武商、中商利润出现逆势增长，中百利润总额同比下降201.85%，但转型步伐正在加快，上半年已关闭34家仓储超市。
    武商集团上半年实现营收85.88亿元，同比减少4.46%；利润总额6.90亿元，同比增长16.82%；归属于母公司的净利润5.15亿元，同比增长18.22%。上半年，武商集团股权激励及5.7亿元大规模的员工持股计划落地，业内人士表示，此举将主要管理人员及核心员工同公司发展高度绑定，奠定了未来稳定发展的基础。
    中商集团上半年实现营收20.62亿元，同比减少8.48%；归属于上市公司股东的净利润3384.25万元，同比增长43.34%。中商集团表示，该公司以提高单店绩效为核心，调整优化产品结构，加强了餐饮、儿童消费等业态的引进，同时通过互联网+等手段进行营销和场景革命，实现了效益的提升。
    中百集团上半年实现营收80.23亿元，同比下降6.77%；利润总额 -0.54亿元，同比下降201.85%；归属于母公司的净利润-0.62亿元，同比下降387.43%。引入职业经理人团队后，中百集团转型逐步落地，全新打造的中百罗森便利店、邻里生鲜和全球商品直销中心今年先后亮相江城。据中百集团负责人介绍，新业态发展趋势向好：中百罗森每日店均销售是全国便利店日均销售5倍以上，“邻里生鲜”也是改造前原门店销售额的3倍。
    大卖场关店提速。报告期间，中百集团关闭34家仓储超市（含32家重庆社区超市）。武商量贩也对部分扭亏无望的超市进行闭店，上半年退出亏损门店5家，与27家门店达成降减租协议。


   
　