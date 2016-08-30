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第8版 经济纵横
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·图文：烟农抢收
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保护也是发展
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中国零售创新峰会在汉举行
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武汉三大商业集团半年报出炉
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大牌时装设计师汉正街开工作室
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全省新增建设用地同比下降6.9
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图文：长飞潜江科技园施工忙
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经济纵横
2016.8.30 星期二
中国零售创新峰会在汉举行
“小业态”零售成关注热点
湖北日报讯 （记者黄磊）以便利店、零食门店、生鲜店等为代表的“小业态”零售，正取代大型超市成为新的发展热点。昨日，2016中国零售创新峰会在汉开幕，麦德龙、果多美、良品铺子等全国320多家连锁零售企业参会，共商小业态零售企业发展方略。
经济学家侯云春表示，零售向小业态转型正是供给侧改革在商贸领域的体现，不仅解决了居民的便利需求，而且也提升了消费体验。诸如良品铺子、周黑鸭、仟吉等一批产值数十亿元的零售小业态公司的崛起，提升了武汉商贸的全国影响力。连曾经以超市大卖场为主要业态的中百集团，也在朝小业态转型，便利店、生鲜店成为该公司近年的发展重点。
良品铺子集团总裁杨银芬介绍，目前国内零售额整体下滑、代表大业态的商业地产过剩，但是小业态的崛起正在改变武汉的商贸格局。武汉作为商贸领域的创新之地，小业态当然受到全国关注。良品铺子去年销售了45亿元，今年目标是65亿元。