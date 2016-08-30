我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
中国零售创新峰会在汉举行
“小业态”零售成关注热点
    湖北日报讯 （记者黄磊）以便利店、零食门店、生鲜店等为代表的“小业态”零售，正取代大型超市成为新的发展热点。昨日，2016中国零售创新峰会在汉开幕，麦德龙、果多美、良品铺子等全国320多家连锁零售企业参会，共商小业态零售企业发展方略。
    经济学家侯云春表示，零售向小业态转型正是供给侧改革在商贸领域的体现，不仅解决了居民的便利需求，而且也提升了消费体验。诸如良品铺子、周黑鸭、仟吉等一批产值数十亿元的零售小业态公司的崛起，提升了武汉商贸的全国影响力。连曾经以超市大卖场为主要业态的中百集团，也在朝小业态转型，便利店、生鲜店成为该公司近年的发展重点。
    良品铺子集团总裁杨银芬介绍，目前国内零售额整体下滑、代表大业态的商业地产过剩，但是小业态的崛起正在改变武汉的商贸格局。武汉作为商贸领域的创新之地，小业态当然受到全国关注。良品铺子去年销售了45亿元，今年目标是65亿元。


   
　