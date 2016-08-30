查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 中国零售创新峰会在汉举行 “小业态”零售成关注热点 湖北日报讯 （记者黄磊）以便利店、零食门店、生鲜店等为代表的“小业态”零售，正取代大型超市成为新的发展热点。昨日，2016中国零售创新峰会在汉开幕，麦德龙、果多美、良品铺子等全国320多家连锁零售企业参会，共商小业态零售企业发展方略。

经济学家侯云春表示，零售向小业态转型正是供给侧改革在商贸领域的体现，不仅解决了居民的便利需求，而且也提升了消费体验。诸如良品铺子、周黑鸭、仟吉等一批产值数十亿元的零售小业态公司的崛起，提升了武汉商贸的全国影响力。连曾经以超市大卖场为主要业态的中百集团，也在朝小业态转型，便利店、生鲜店成为该公司近年的发展重点。

良品铺子集团总裁杨银芬介绍，目前国内零售额整体下滑、代表大业态的商业地产过剩，但是小业态的崛起正在改变武汉的商贸格局。武汉作为商贸领域的创新之地，小业态当然受到全国关注。良品铺子去年销售了45亿元，今年目标是65亿元。





