查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 保护也是发展 湖北日报讯 胡琼瑶



回报家乡，最好的方式是什么？

过去在外成功人士，捐钱捐物，一般是为了修路建桥，改善家乡基础设施。但通城游子把着力点放在保护家乡生态环境上，显得更有长远眼光，令人耳目一新。

通城游子，把在外闯荡多年汲取的新思想、新观念带回家乡，通过他们的言传身教，去改变农民的认知，增强农民的社会责任、环保意识，这样的举动，其实是对家乡的挚爱。正如会长毛绪武所说，修桥修路很简单，但要从骨子改变农民的观念，是最难，也是最有价值的！

保护也是发展。通城的游子们用实际行动告诉了当地百姓：既要金山银山又要绿水青山，绿水青山就是金山银山。





