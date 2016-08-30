我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
保护也是发展
    湖北日报讯 胡琼瑶

    回报家乡，最好的方式是什么？
    过去在外成功人士，捐钱捐物，一般是为了修路建桥，改善家乡基础设施。但通城游子把着力点放在保护家乡生态环境上，显得更有长远眼光，令人耳目一新。
    通城游子，把在外闯荡多年汲取的新思想、新观念带回家乡，通过他们的言传身教，去改变农民的认知，增强农民的社会责任、环保意识，这样的举动，其实是对家乡的挚爱。正如会长毛绪武所说，修桥修路很简单，但要从骨子改变农民的观念，是最难，也是最有价值的！
    保护也是发展。通城的游子们用实际行动告诉了当地百姓：既要金山银山又要绿水青山，绿水青山就是金山银山。


   
　