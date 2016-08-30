硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙我省铁路迎来学生返程高峰
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 第8版 经济纵横
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
·我省铁路迎来学生返程高峰
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
图文：烟农抢收
    湖北日报讯 24日，秭归县两河口镇香龙村烟农将烟叶从烤房中取出。时下，该县帮助高山种烟乡镇烟农抢抓晴好天气，采收鲜叶、精选分级，进烤房烘烤，力争大灾之年让烟农有个好收成。
（视界网 郑家裕 摄）


   
　