查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 图文：稻浪泛金秋收忙 湖北日报讯 昨日，襄阳市谷城县庙滩镇皂角树村一组种粮大户陈天发驾驶农机在收割中稻，他种植的180亩水稻开始收割。近日，襄阳304万亩中稻进入收获期，今年全市中稻种植面积同比增加8万亩。

（视界网 安富斌 王丰朝 摄）





