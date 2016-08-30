我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
图文：稻浪泛金秋收忙
    湖北日报讯 昨日，襄阳市谷城县庙滩镇皂角树村一组种粮大户陈天发驾驶农机在收割中稻，他种植的180亩水稻开始收割。近日，襄阳304万亩中稻进入收获期，今年全市中稻种植面积同比增加8万亩。
（视界网 安富斌 王丰朝 摄）


   
　