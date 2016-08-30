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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
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湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
通城百余游子捐资保护家乡一库清水
带动千余村民争当护水志愿者
    湖北日报讯 （记者胡琼瑶、通讯员刘建平）清理漂浮物、打扫堤坝垃圾、播放环保小喇叭……27日清晨，通城县马港镇高峰村村支书、环保志愿者吴兵按往日惯例，开始巡查位于村旁的百丈潭水库。
    百丈潭水库位于马港镇境内，建于1971年，是通城县母亲河隽水河的主要源头，也是县城十余万人饮水的唯一水源地。
    随着周边旅游业的兴起，百丈潭水库受到污染威胁。今年3月，毛绪武、王建国、刘江平等12名马港镇在外创业人士动议，开展保护家乡水源地公益活动。8月初，他们动员了当地在外经商创业人士100多人，成立了百丈潭水源保护与生态发展促进会，大家现场募资60多万元。
    这笔原始募捐资金主要用于水源保护和宣传。记者看到，通往水库的路上，每隔几公里就有一块宣传保护水源的广告牌，水库周边的村庄都立有宣传环保的石碑。
    促进会组建了一支10人的环保队，负责打扫库区的清洁卫生，同时不定期组织志愿者开展集中清扫和宣传活动。有的村还制订了治污村规民约。高峰村规定，村民的红白喜事一律不能使用一次性餐具。村里出资购买了消毒餐具，方便村民借用。平湖村开展“清洁户评选活动”，奖惩分明。
    记者在百丈潭水库绕行一周，水面几乎没有发现漂浮物，水质清澈。水库管理人员表示，促进会成立以来，村民的环保意识增强了，水库的水质有了明显提升。
    倡议吸引了越来越多热心人士参与，高峰、平湖、金山、潭下等10个村有千余村民申请加入促进会，成为护水志愿者。
    促进会组建了生态环保微信群，把身在天南地北却心系家乡的游子凝聚在一起。有什么好点子，每个人畅所欲言；举办什么活动，群主一呼百应，有钱的出钱，有力的出力。每周五晚上，还会聘请专家在群里给大家授课，讲解生态、环保等方面的知识。“每周五晚，群里热火朝天，讲环保，议环保，大家就像一家人一样。”志愿者吴艳说。
    倡议者之一、促进会会长毛绪武是平湖村农民，在广东有自己的企业，此次他个人捐款3万元。据了解，以往他总是给家乡捐款修路、修桥，如今他认为提高村民的生态发展理念更为重要。毛绪武说，有了“金山银山”，经济发展才可持续，我们保护水源行动将一直继续下去。


   
　