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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
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湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
达利、银鹭、盼盼等一批知名食品企业扎堆落户，众多包装印刷配套企业接踵而来——
汉川包装军团聚合之变
    湖北日报讯 记者 梁晓莹 通讯员 刘定旭 杨青

    6月，浙江胜达集团投资7亿元在汉川兴办包装生产基地项目；7月，台湾荣成纸业投资2.37亿元兴建绿色包装生产项目；眼下，来自华东的一家印刷包装集团正与汉川洽谈落户细节。
    短短几年间，傍着食品产业，先后20多家规模以上包装企业在汉川扎堆集聚，奔出一群产业黑马。
    去年，汉川包装印刷业累计完成产值58.9亿元，同比增长11.2%，成为增速最快的主导产业；今年上半年该市重点监测的工业企业中，包装业用电量同比增长4.47%，远高于食品、纺织等传统产业。

　　突破“小裙带”，激活大板块

    汉川的食品加工业早有名气。达利、银鹭公司先后落户汉川后，又引来盼盼、回头客、欢乐家等一批福建、广东食品业大佬在此布局。
    闽粤企业习惯与固定的上下游配套商合作。2006年，与达利配套做纸箱的厦门合兴包装率先进入汉川，10年间共成立3家子公司。
    达利投产薯片，跟来了做纸罐的金百利包装；需要封箱胶带，又带来了友达粘胶和澳新粘胶。
    银鹭集团落户汉川经济开发区后，与它配套的吉源制罐从厦门千里追随而来，投入瑞士高速制罐生产线3条，年产量达3亿罐。
    到去年，已有20多家福建、广东知名企业将汉川作为中部扩张的支点，该市食品加工业产值占全市总量近五分之一，仅次于纺织服装业。
    与之紧密合作的包装军团渐渐发生结构性改变。“这几年，汉川包装已不再是福建、广东食品企业的‘小裙带’和‘自留地’了。”汉川市招商局副局长胡国鹏介绍，随着汉川食品产业不断成长，一批本地成长的包装企业成长迅猛。如本地企业恒大包装，抓准机会与达利、银鹭、娃哈哈等企业合作，从最初一个10多亩地的小厂，发展到如今的两个厂区，总面积近300亩。
    与此同时，来自河南、浙江、四川、台湾等地的包装企业也先后选中汉川，产品从最初的黄板纸箱、玻璃瓶、塑料瓶发展到胶带、制罐、预印彩箱、防伪箱、保鲜箱、吸塑包装等全产业链。

　　跳出汉川攀上家电，伴生产业渐成主力

    羽翼丰满后的汉川包装业，不再满足仅仅为本地食品企业做嫁衣。
    据该市经济商务局统计，如今只有金百利、永鹏等几家企业主要为市内企业配套，而其他规模以上包装企业产品外销率多数达到60%以上，合兴、恒大、宏腾等规模以上企业外销率甚至超过80%。“汉川紧邻武汉东西湖，所以我们主要紧盯武汉及周边市场。”去年落户汉川的湖北华艺包装管理部经理冯善超介绍，公司生产的预印彩箱已拿到百威啤酒、伊利乳业、良品铺子、仟吉、周黑鸭等武汉及周边客户的大单。
    由华艺包装牵线进入汉川的配套企业——四川飞翼包装，厂址与华艺门对门。冯善超笑道，飞翼进入汉川后订单不愁，如今又发展了华艺之外的很多新客户。
    订单不断增长，源于思路的拓宽。如今汉川包装业客户早不仅限于食品企业。像华艺包装的母公司合兴包装，70%以上订单来自海尔、美的、联想、小天鹅等高端家电。
    在恒大包装，客户发展到药厂和IT厂商。董事长林志坚说，包装企业的配套运输半径一般控制在200公里左右，不超过300公里，这个距离非常适合与武汉及周边企业做配套。现在，公司年销售额已达4亿多元。

　　竞争与洗牌，转型升级的无形较量

　　经济下行压力加大，包装业同样隐忧重重。去年到今年，汉川不少小型瓦楞纸箱厂停产或被重组兼并。
    由于包装企业进入门槛较低，多数小企业设备水平、产品大致相同，同质化竞争严重。如塑料包装，多年来80%企业均生产同一种类型的塑料袋；纸品包装不论大小企业，都盯着瓦楞纸。大量重复生产导致无序竞争加剧，行业效益下降。
    这轮洗牌中，一批实力较强的企业头脑清醒，在转型升级上展开无形较量。
    如恒大包装，顺应“机器换人”趋势，引进国内最高端的每分钟300米高速瓦线印刷机，效率可达到老生产线的3倍以上。如今，用工量比过去节约了一半，每月能生产2000万平方米的彩印纸箱。
    华艺包装去年以2000万元购置了一台意大利进口柔版印刷机后，又斥资500万元对设备进行自动化改造。去年底，公司开发完成了瓦楞纸箱印后加工自动化连线、宽幅柔板预印自动接纸等软件系统，均取得国家计算机软件著作权登记证。“今后高速化、自动化、大批量将是这个行业的主流，这就考验企业的不断创新能力。”冯善超说。


   
　