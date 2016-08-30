我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
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 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.30 星期二
硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员吴志军、胡百顺）19日，省发改委批复在恩施州农科院设立“硒应用技术湖北省工程研究中心”，该中心将着力解决我省硒产业发展中的关键共性技术，支撑和推动我省硒产业发展，用10年到15年时间，努力建成国家级硒资源研发中心。
    该中心将依托恩施州农科院硒研究院现有团队资源，用5年到10年时间，联合国内外硒研究领域20家科研院所和大专院校、50家硒产业龙头企业，为产值700亿元的硒产业提供技术服务。


   
　