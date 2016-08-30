查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员吴志军、胡百顺）19日，省发改委批复在恩施州农科院设立“硒应用技术湖北省工程研究中心”，该中心将着力解决我省硒产业发展中的关键共性技术，支撑和推动我省硒产业发展，用10年到15年时间，努力建成国家级硒资源研发中心。

该中心将依托恩施州农科院硒研究院现有团队资源，用5年到10年时间，联合国内外硒研究领域20家科研院所和大专院校、50家硒产业龙头企业，为产值700亿元的硒产业提供技术服务。





