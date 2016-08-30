查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·我省铁路迎来学生返程高峰 ·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施 ·汉川包装军团聚合之变 ·通城百余游子捐资保护家乡一库清水 ·图文：稻浪泛金秋收忙 ·图文：烟农抢收 ·保护也是发展 ·中国零售创新峰会在汉举行 ·武汉三大商业集团半年报出炉 ·大牌时装设计师汉正街开工作室 ·全省新增建设用地同比下降6.95% ·图文：长飞潜江科技园施工忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省铁路迎来学生返程高峰 · 硒应用技术湖北工程研究中心落户 · 汉川包装军团聚合之变 · 通城百余游子捐资保护家乡一库清 · 图文：稻浪泛金秋收忙 · 图文：烟农抢收 · 保护也是发展 · 中国零售创新峰会在汉举行 · 武汉三大商业集团半年报出炉 · 大牌时装设计师汉正街开工作室 · 全省新增建设用地同比下降6.9 · 图文：长飞潜江科技园施工忙 8 经济纵横 2016.8.30 星期二 我省铁路迎来学生返程高峰 日均将发送旅客53万人次 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员孟立、张琦）武汉铁路局昨介绍，随着高校暑期结束，大学生纷纷返校，8月30日至9月4日，湖北铁路将迎来为期6天的客流高峰。

武铁方面表示，根据售票情况，6天内，武铁日均发送旅客53万人次，比日常多发送11万人次。其中武昌、汉口、武汉三大站共日均发送旅客21万人次，占全局总发送量的四成左右。从长途客流走向看，学生旅客往返北京、上海、广州、长沙、西安、成都等方向较为集中，短途客流主要从省内各市州发往武汉。

为保障客流运输，武铁采取增开省内短途列车、直达动车重联加挂车辆等方式，满足学生出行需求。客流高峰期，武铁日均加开临客37.5对，同比多开行6.5对。





