我省铁路迎来学生返程高峰硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施汉川包装军团聚合之变通城百余游子捐资保护家乡一库清水图文：稻浪泛金秋收忙图文：烟农抢收保护也是发展中国零售创新峰会在汉举行武汉三大商业集团半年报出炉大牌时装设计师汉正街开工作室全省新增建设用地同比下降6.95%图文：长飞潜江科技园施工忙
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 经济纵横
·我省铁路迎来学生返程高峰
·硒应用技术湖北工程研究中心落户恩施
·汉川包装军团聚合之变
·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
·保护也是发展
·中国零售创新峰会在汉举行
·武汉三大商业集团半年报出炉
·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
·图文：长飞潜江科技园施工忙
湖北日报电子版
----  
 
8 经济纵横 2016.8.30 星期二
我省铁路迎来学生返程高峰
日均将发送旅客53万人次
    湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员孟立、张琦）武汉铁路局昨介绍，随着高校暑期结束，大学生纷纷返校，8月30日至9月4日，湖北铁路将迎来为期6天的客流高峰。
    武铁方面表示，根据售票情况，6天内，武铁日均发送旅客53万人次，比日常多发送11万人次。其中武昌、汉口、武汉三大站共日均发送旅客21万人次，占全局总发送量的四成左右。从长途客流走向看，学生旅客往返北京、上海、广州、长沙、西安、成都等方向较为集中，短途客流主要从省内各市州发往武汉。
    为保障客流运输，武铁采取增开省内短途列车、直达动车重联加挂车辆等方式，满足学生出行需求。客流高峰期，武铁日均加开临客37.5对，同比多开行6.5对。


 
　