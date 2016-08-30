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第8版 经济纵横
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·通城百余游子捐资保护家乡一库清水
·图文：稻浪泛金秋收忙
·图文：烟农抢收
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·中国零售创新峰会在汉举行
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·大牌时装设计师汉正街开工作室
·全省新增建设用地同比下降6.95%
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我省铁路迎来学生返程高峰
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硒应用技术湖北工程研究中心落户
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汉川包装军团聚合之变
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通城百余游子捐资保护家乡一库清
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图文：稻浪泛金秋收忙
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图文：烟农抢收
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保护也是发展
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中国零售创新峰会在汉举行
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武汉三大商业集团半年报出炉
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大牌时装设计师汉正街开工作室
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全省新增建设用地同比下降6.9
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图文：长飞潜江科技园施工忙
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经济纵横
2016.8.30 星期二
我省铁路迎来学生返程高峰
日均将发送旅客53万人次
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员孟立、张琦）武汉铁路局昨介绍，随着高校暑期结束，大学生纷纷返校，8月30日至9月4日，湖北铁路将迎来为期6天的客流高峰。
武铁方面表示，根据售票情况，6天内，武铁日均发送旅客53万人次，比日常多发送11万人次。其中武昌、汉口、武汉三大站共日均发送旅客21万人次，占全局总发送量的四成左右。从长途客流走向看，学生旅客往返北京、上海、广州、长沙、西安、成都等方向较为集中，短途客流主要从省内各市州发往武汉。
为保障客流运输，武铁采取增开省内短途列车、直达动车重联加挂车辆等方式，满足学生出行需求。客流高峰期，武铁日均加开临客37.5对，同比多开行6.5对。