查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 互相体谅会找到更好方法 湖北日报讯 曾颖



28日上午，不少门户网站和一些新闻客户端都在传播一条关于南京地铁安检的新闻，标题是《南京地铁9月1日起全线安检，名牌包免过安检仪》，这引起了不少网友和市民的质疑，认为地铁方面存在歧视。对此，地铁方面解释称，“名牌包免过安检仪”并不是说免检，而是不强制一定要通过安检仪，可以采取开包检查的方法进行人工安检。（8月29日《扬子晚报》）

南京地铁方面的解释，一定程度上有助于减少人们的质疑，尊重了“逢包必查”的游戏规则。但这与法律的公正，还有一定距离。名牌包可以手检，那其他包是否可以手检呢？换言之，如果地铁提供的是机检和手检这两种方式，供乘客自由选择，无可非议，如果仅仅向名牌包提供这样的服务，是否仍有歧视之嫌？

众所周知，之所以要过安检仪，不仅在于其高效，还在于其精准。手检耗费人力，其安检的可靠程度，跟机检比如何，也是问题。

更为困难的是，如何界定名牌包？是以价格为界呢，还是以品牌为界？若以价格为界，价格是由包的主人来说呢，还是需要提供相关发票？若以品牌为界，相同的品牌，价格也有高低之分，这是营销的策略。不同的品牌，往往存在交叉区域，这又该如何界定呢？从现实的角度来看，除了正品之外，水货、假冒产品也不少，又该怎样区分呢？

更深层地看，人们在质疑的同时，也要看到地铁方面的努力和现实尴尬。为何要对名牌包手检，南京地铁没有交待原因。据一些人的说法，是因为有名牌包的乘客拒绝安检，担心其包被弄脏，或者在安检的过程中产生贵重物品的丢失或损坏，地铁方面不得已才出此对策。如果这些属实的话，那么对于地铁在改进服务方面的努力，公众可以理解，只是其方式方法是否妥当，人们会有质疑。

接受安检，是乘客的义务，保护自己的包及包内的东西，乘客自己也有一份责任。地铁方面多为乘客着想，多提供一些辅助，乘客多照应安检的公共性，把自身摆在其中，互有体谅，找到解决问题的方法不难。





