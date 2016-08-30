规范养生节目功夫更在荧屏外广告图文：饭局与“出局”“到现场去”是块试金石这个可以有外卖监管需要迎难而上互相体谅会找到更好方法多些强劲发展的筑基者心中有数是为加强保护
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
湖北日报电子版
----  
 
7 评论 2016.8.30 星期二
外卖监管需要迎难而上
    湖北日报讯 邓海建

    每到饭点，打着各家平台醒目招牌的送餐小哥骑着电动车风驰电掣，已经成为很多城市的街头一景。在网上外卖迅速火爆的同时，食品安全问题也如影随形。不久前，随着媒体再次曝光“黑餐馆”重新上线，不少人内心的焦虑又一次被触发。“看起来高大上，谁知道吃到的是不是脏乱差？”看不见的餐馆，如何纳入实打实的监管，着实成了摆在相关部门面前的一道难题。（8月29日《人民日报》）
    跑腿经济和外卖时代齐步走来，有段子如此调侃：这年头，能在宿舍、公司楼下默默等你，送上早中晚饭的耐心男人——只会是送外卖的。数据显示，截至今年6月，网上外卖用户规模近1.5亿，以31.8%的半年增长率位列今年上半年增长最快的个人互联网应用；手机端网上外卖用户规模的增长更为明显，半年增长率为40.5%，用户规模达到1.46亿。外卖的生意越做越火，但问题与猫腻也越积越多。比如不久前被曝光的北京通州区像素小区里的“外卖村”：100余家餐馆，90%以上竟是无照经营。
    生意不好做，外卖也不例外。太贵了，没人买；太便宜了，商家没法卖。眼下的两难选择，店家似乎只能照顾到“价格”这一头。道理很简单，线下企业一般要承担高额的店面租金、原材料价格、劳动力成本等，利润率相对较低，餐饮O2O平台确实能给线下实体带来流量，但必须付出折扣优惠、平台佣金，层层“盘剥”后，“便宜又放心”难免力不从心。因此，高端外卖还有理论上的质量空间，对于拿性价比做大杀器的低端外卖来说，质优与价廉如何“鱼和熊掌”兼得是巨大考验。
    用食药监部门的话说，“他们对自身存在的问题一清二楚，普遍用自己是新兴产业不成熟、人手少、商户多等理由推脱。监管部门查一查，他们就动一动；媒体曝光哪家店，他们就下线哪家店。”为何出现如此现象？一言以蔽之，违法受益远大于违法成本。据艾瑞咨询统计，2014年我国外卖O2O市场规模为95.1亿元，2015年飞增到442.4亿元，2016年预计将达到715.8亿元。而根据《食品安全法》，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处罚款。受益和违法代价有较大差距，再加上外卖平台网络化运营，给现实中的职能监管增加了难度。
    1.5亿人的外卖，其监管固然不能靠人海战术来取胜，却提醒，在保护消费权益的路上，须更好地跟上这波潮流和行情，在迎难而上中解决新问题，创造新经验。


   
　