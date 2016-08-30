查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 外卖监管需要迎难而上 湖北日报讯 邓海建



每到饭点，打着各家平台醒目招牌的送餐小哥骑着电动车风驰电掣，已经成为很多城市的街头一景。在网上外卖迅速火爆的同时，食品安全问题也如影随形。不久前，随着媒体再次曝光“黑餐馆”重新上线，不少人内心的焦虑又一次被触发。“看起来高大上，谁知道吃到的是不是脏乱差？”看不见的餐馆，如何纳入实打实的监管，着实成了摆在相关部门面前的一道难题。（8月29日《人民日报》）

跑腿经济和外卖时代齐步走来，有段子如此调侃：这年头，能在宿舍、公司楼下默默等你，送上早中晚饭的耐心男人——只会是送外卖的。数据显示，截至今年6月，网上外卖用户规模近1.5亿，以31.8%的半年增长率位列今年上半年增长最快的个人互联网应用；手机端网上外卖用户规模的增长更为明显，半年增长率为40.5%，用户规模达到1.46亿。外卖的生意越做越火，但问题与猫腻也越积越多。比如不久前被曝光的北京通州区像素小区里的“外卖村”：100余家餐馆，90%以上竟是无照经营。

生意不好做，外卖也不例外。太贵了，没人买；太便宜了，商家没法卖。眼下的两难选择，店家似乎只能照顾到“价格”这一头。道理很简单，线下企业一般要承担高额的店面租金、原材料价格、劳动力成本等，利润率相对较低，餐饮O2O平台确实能给线下实体带来流量，但必须付出折扣优惠、平台佣金，层层“盘剥”后，“便宜又放心”难免力不从心。因此，高端外卖还有理论上的质量空间，对于拿性价比做大杀器的低端外卖来说，质优与价廉如何“鱼和熊掌”兼得是巨大考验。

用食药监部门的话说，“他们对自身存在的问题一清二楚，普遍用自己是新兴产业不成熟、人手少、商户多等理由推脱。监管部门查一查，他们就动一动；媒体曝光哪家店，他们就下线哪家店。”为何出现如此现象？一言以蔽之，违法受益远大于违法成本。据艾瑞咨询统计，2014年我国外卖O2O市场规模为95.1亿元，2015年飞增到442.4亿元，2016年预计将达到715.8亿元。而根据《食品安全法》，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处罚款。受益和违法代价有较大差距，再加上外卖平台网络化运营，给现实中的职能监管增加了难度。

1.5亿人的外卖，其监管固然不能靠人海战术来取胜，却提醒，在保护消费权益的路上，须更好地跟上这波潮流和行情，在迎难而上中解决新问题，创造新经验。





