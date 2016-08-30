查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 这个可以有 湖北日报讯 樊树林



江西省直事业单位又要启动公开招聘了，值得一提的是，今年该省首次发布技校生招考岗位设定与执行目录，这意味着技校生可以报考事业单位了。（8月25日《赣西晚报》）

事业单位招聘学历门槛过高，这直接导致了大量的技校毕业生尽管有一技之长，但无法参加考试，“英雄无用武之地”。应该说，国家对职业技术教育的投入力度在逐年加大，也在提升技术工人的待遇上下了很大功夫，但现实中，“技校生”在一些人眼里仍然是“失败者”的代名词。技校生能参加省直事业单位的考试，是对技校生在职业分工中的位置的正视，也是就业公平的体现。

2014年底，人社部曾发文，明确规定将技校生纳入事业单位招聘范围。这个可以有，也应该有。教育有不同的类别，每一种教育培养的人都有其价值，让他们在社会上得到公平的尊重，让他们有释放价值、展现才能的平台，还可以有更多的探索和行动。





