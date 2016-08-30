规范养生节目功夫更在荧屏外广告图文：饭局与“出局”“到现场去”是块试金石这个可以有外卖监管需要迎难而上互相体谅会找到更好方法多些强劲发展的筑基者心中有数是为加强保护
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·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.30 星期二
这个可以有
    湖北日报讯 樊树林

    江西省直事业单位又要启动公开招聘了，值得一提的是，今年该省首次发布技校生招考岗位设定与执行目录，这意味着技校生可以报考事业单位了。（8月25日《赣西晚报》）
    事业单位招聘学历门槛过高，这直接导致了大量的技校毕业生尽管有一技之长，但无法参加考试，“英雄无用武之地”。应该说，国家对职业技术教育的投入力度在逐年加大，也在提升技术工人的待遇上下了很大功夫，但现实中，“技校生”在一些人眼里仍然是“失败者”的代名词。技校生能参加省直事业单位的考试，是对技校生在职业分工中的位置的正视，也是就业公平的体现。
    2014年底，人社部曾发文，明确规定将技校生纳入事业单位招聘范围。这个可以有，也应该有。教育有不同的类别，每一种教育培养的人都有其价值，让他们在社会上得到公平的尊重，让他们有释放价值、展现才能的平台，还可以有更多的探索和行动。


   
　