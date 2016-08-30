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·规范养生节目功夫更在荧屏外
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·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
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·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
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这个可以有
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多些强劲发展的筑基者
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心中有数是为加强保护
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评论
2016.8.30 星期二
这个可以有
湖北日报讯 樊树林
江西省直事业单位又要启动公开招聘了，值得一提的是，今年该省首次发布技校生招考岗位设定与执行目录，这意味着技校生可以报考事业单位了。（8月25日《赣西晚报》）
事业单位招聘学历门槛过高，这直接导致了大量的技校毕业生尽管有一技之长，但无法参加考试，“英雄无用武之地”。应该说，国家对职业技术教育的投入力度在逐年加大，也在提升技术工人的待遇上下了很大功夫，但现实中，“技校生”在一些人眼里仍然是“失败者”的代名词。技校生能参加省直事业单位的考试，是对技校生在职业分工中的位置的正视，也是就业公平的体现。
2014年底，人社部曾发文，明确规定将技校生纳入事业单位招聘范围。这个可以有，也应该有。教育有不同的类别，每一种教育培养的人都有其价值，让他们在社会上得到公平的尊重，让他们有释放价值、展现才能的平台，还可以有更多的探索和行动。