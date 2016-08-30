查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 评论
·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 综合新闻
第11版 : 体育
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 时事
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 文化新闻
·
规范养生节目功夫更在荧屏外
·
广告
·
图文：饭局与“出局”
·
“到现场去”是块试金石
·
这个可以有
·
外卖监管需要迎难而上
·
互相体谅会找到更好方法
·
多些强劲发展的筑基者
·
心中有数是为加强保护
7
评论
2016.8.30 星期二
“到现场去”是块试金石
湖北日报讯 鲁庸兴
有位领导到基层考察调研，当所到之处的干部向他汇报工作时，他说：“到现场再说。”
以往，有些领导掌握情况的办法，通常是听汇报、看材料、开座谈会，这有其效果，但有的时候也难免对所掌握的情况缺乏准确、深入的了解，在“解剖麻雀”时容易产生偏差，甚至出现失误。
如今提倡干部深入群众，深入一线，你说建了一座桥，那就到桥上去看看；他说铺了一段路，那就到路上去走走。你说你工作好，好在什么地方？你说工作还存在问题，是些什么问题……听汇报、看材料、开座谈会等惯用做法之外，多到现场去了解真实，去求索答案，这样，不仅有助于减少主观臆断，还多了些实实在在的东西，是实事求是的好风气。
有人会说，信息时代，人们获取信息的方式更加多元便捷，用得着这样吗？的确，网络是观察舆情、了解民意的重要渠道，也是认识问题、解决问题的重要手段，但“网对网”还代替不了“面对面”。不在现场，就无法获取更多真实细节和切身体会；不在现场，也很难深入了解真实情况，很难摸准社会的脉、点到政策的穴。
现场是问题的发生地，现场也是我们验证工作质量的“试金石”。关注现场就是盯住问题的源头，到现场去，就会在不断地发现问题和解决问题中找到提升自己工作能力的“金钥匙”。