查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 “到现场去”是块试金石 湖北日报讯 鲁庸兴



有位领导到基层考察调研，当所到之处的干部向他汇报工作时，他说：“到现场再说。”

以往，有些领导掌握情况的办法，通常是听汇报、看材料、开座谈会，这有其效果，但有的时候也难免对所掌握的情况缺乏准确、深入的了解，在“解剖麻雀”时容易产生偏差，甚至出现失误。

如今提倡干部深入群众，深入一线，你说建了一座桥，那就到桥上去看看；他说铺了一段路，那就到路上去走走。你说你工作好，好在什么地方？你说工作还存在问题，是些什么问题……听汇报、看材料、开座谈会等惯用做法之外，多到现场去了解真实，去求索答案，这样，不仅有助于减少主观臆断，还多了些实实在在的东西，是实事求是的好风气。

有人会说，信息时代，人们获取信息的方式更加多元便捷，用得着这样吗？的确，网络是观察舆情、了解民意的重要渠道，也是认识问题、解决问题的重要手段，但“网对网”还代替不了“面对面”。不在现场，就无法获取更多真实细节和切身体会；不在现场，也很难深入了解真实情况，很难摸准社会的脉、点到政策的穴。

现场是问题的发生地，现场也是我们验证工作质量的“试金石”。关注现场就是盯住问题的源头，到现场去，就会在不断地发现问题和解决问题中找到提升自己工作能力的“金钥匙”。





