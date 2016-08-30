规范养生节目功夫更在荧屏外广告图文：饭局与“出局”“到现场去”是块试金石这个可以有外卖监管需要迎难而上互相体谅会找到更好方法多些强劲发展的筑基者心中有数是为加强保护
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·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.30 星期二
“到现场去”是块试金石
    湖北日报讯 鲁庸兴

    有位领导到基层考察调研，当所到之处的干部向他汇报工作时，他说：“到现场再说。”
    以往，有些领导掌握情况的办法，通常是听汇报、看材料、开座谈会，这有其效果，但有的时候也难免对所掌握的情况缺乏准确、深入的了解，在“解剖麻雀”时容易产生偏差，甚至出现失误。
    如今提倡干部深入群众，深入一线，你说建了一座桥，那就到桥上去看看；他说铺了一段路，那就到路上去走走。你说你工作好，好在什么地方？你说工作还存在问题，是些什么问题……听汇报、看材料、开座谈会等惯用做法之外，多到现场去了解真实，去求索答案，这样，不仅有助于减少主观臆断，还多了些实实在在的东西，是实事求是的好风气。
    有人会说，信息时代，人们获取信息的方式更加多元便捷，用得着这样吗？的确，网络是观察舆情、了解民意的重要渠道，也是认识问题、解决问题的重要手段，但“网对网”还代替不了“面对面”。不在现场，就无法获取更多真实细节和切身体会；不在现场，也很难深入了解真实情况，很难摸准社会的脉、点到政策的穴。
    现场是问题的发生地，现场也是我们验证工作质量的“试金石”。关注现场就是盯住问题的源头，到现场去，就会在不断地发现问题和解决问题中找到提升自己工作能力的“金钥匙”。


   
　