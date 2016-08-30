规范养生节目功夫更在荧屏外广告图文：饭局与“出局”“到现场去”是块试金石这个可以有外卖监管需要迎难而上互相体谅会找到更好方法多些强劲发展的筑基者心中有数是为加强保护
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·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.30 星期二
图文：饭局与“出局”
    湖北日报讯 最近，浙江丽水市出台规定，明确公职人员不准参加的“二十类饭局”，引发强烈关注。人民日报客户端等纷纷推送这份“饭局指南”。
    从各地查处的案件看，因为违规吃喝被查处的干部不少，有的还“一顿饭丢了乌纱帽”，可见饭局事小，“出局”事大。吃饭，谁买单、和谁吃、在哪儿吃，都得经得起检查。划定“饭局红线”，就是提醒广大党员干部严于律己，注重“小节”，这本身也是一种爱护。
　　（文/李思辉）■时事绘漫画/罗琪


   
　