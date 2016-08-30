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·规范养生节目功夫更在荧屏外
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·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
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这个可以有
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多些强劲发展的筑基者
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心中有数是为加强保护
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评论
2016.8.30 星期二
图文：饭局与“出局”
湖北日报讯 最近，浙江丽水市出台规定，明确公职人员不准参加的“二十类饭局”，引发强烈关注。人民日报客户端等纷纷推送这份“饭局指南”。
从各地查处的案件看，因为违规吃喝被查处的干部不少，有的还“一顿饭丢了乌纱帽”，可见饭局事小，“出局”事大。吃饭，谁买单、和谁吃、在哪儿吃，都得经得起检查。划定“饭局红线”，就是提醒广大党员干部严于律己，注重“小节”，这本身也是一种爱护。
（文/李思辉）■时事绘漫画/罗琪