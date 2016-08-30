查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 图文：饭局与“出局” 湖北日报讯 最近，浙江丽水市出台规定，明确公职人员不准参加的“二十类饭局”，引发强烈关注。人民日报客户端等纷纷推送这份“饭局指南”。

从各地查处的案件看，因为违规吃喝被查处的干部不少，有的还“一顿饭丢了乌纱帽”，可见饭局事小，“出局”事大。吃饭，谁买单、和谁吃、在哪儿吃，都得经得起检查。划定“饭局红线”，就是提醒广大党员干部严于律己，注重“小节”，这本身也是一种爱护。

（文/李思辉）■时事绘漫画/罗琪





