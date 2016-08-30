查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 规范养生节目功夫更在荧屏外 湖北日报讯 木须虫



近日，广电总局印发关于进一步加强医疗养生类节目和医药广告播出管理的通知，对医疗养生类节目和医药广告播出加强管理。医疗养生类节目只能由电台电视台策划制作，不得由社会公司制作。此外，医疗养生类节目均要进行备案，节目中聘请作为嘉宾的医学、营养学专家必须具备规定资质，禁止在节目中直接或间接发布广告、推销商品和服务。（8月29日《新京报》）

近年来，一些广播电台电视台开办了各色医疗资讯、医疗养生类节目，宣传普及疾病预防、养生保健等科学知识。同时，有的节目利用非专业机构、非专业人士假借普及健康知识的名义非法兜售药品、保健品和医疗服务等，唯利是图，危害大众健康。

加强对医疗养生类节目制作和播出的管理，包括实行严格的备案制度、限定策划制作权限等等，进一步净化荧屏养生节目，不仅必须，而且富有针对性。但是，一些医疗养生节目的问题，根子还在荧屏之外，养生节目除了营销手段可能涉嫌违法之外，更可能有非法的产品与服务。

养生问题客观源于社会对健康需求的旺盛增长，而相应的科学研究、产业培育、标准制定、立法配套、监管机制等有待完善。规范养生节目功夫更在荧屏外，一方面应健全医疗保健领域的立法，特别是针对医疗服务、保健产品开发、营销方面的法律法规，细化医疗保健商家、从业人员以及行业专业人士从事广告宣传的规定，划出行为边界；另一方面推动监管向广播电视医疗养生节目管理前置，建立严格的审查监管机制，真正让监管起到过滤与消毒的作用。





