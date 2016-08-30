查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 心中有数是为加强保护 湖北日报讯 王旭东



今年3月，民政部、教育部、公安部联合发文，要求从2016年3月底至7月底，在全国范围内开展一次农村留守儿童摸底排查工作。记者从有关部门了解到，目前这项排查工作已经结束，全国数据将在汇总后于近期发布。（8月29日中国网）

农村留守儿童的存在，是城镇化建设与发展的一面“折射镜”，也是新农村建设与发展的一台“显微镜”。他们身心上受到任何的伤害，都是社会的痛。切实保护留守儿童，可以说是一个国家和社会的基础性责任。

目前，一些针对留守儿童的保护政策与措施，是基于以前的数据，这带来的问题是，有的时候，保护的办法和力度同现实问题之间还存在一定程度的脱节，基本数据难以准确掌握，问题的类别和分布难以心中有数，政策的跟进和制度的完善就难免被动。

进入大数据时代，数据的准确收集整理是最基础的环节，接下来才能运用现代化的手段进行分析，进而出台与时俱进和量身定制的政策。诚如有关人士所说，“大数据一定要科学，如果底数不清、情况不明，所有的对策分析和对策提出都是不能对症下药的。”同时，大数据如果不进行云计算，只是进行简单的处理，不仅是对数据资源的“浪费”，而且是制定政策的“失策”。

信息时代，摸底排查只是工具和手段。摸底排查，是为了做到心中有数；心中有数，最终是加强保护。以问题为导向，以解决问题为宗旨，不断完善现行的儿童保护法律法规和政策，既按下保护儿童权益的法治“快进键”，又按准保护儿童权益的政策“快进键”，才让留守儿童在同一片阳光下健康成长。





