规范养生节目功夫更在荧屏外广告图文：饭局与“出局”“到现场去”是块试金石这个可以有外卖监管需要迎难而上互相体谅会找到更好方法多些强劲发展的筑基者心中有数是为加强保护
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·规范养生节目功夫更在荧屏外
·广告
·图文：饭局与“出局”
·“到现场去”是块试金石
·这个可以有
·外卖监管需要迎难而上
·互相体谅会找到更好方法
·多些强劲发展的筑基者
·心中有数是为加强保护
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.30 星期二
心中有数是为加强保护
    湖北日报讯 王旭东

    今年3月，民政部、教育部、公安部联合发文，要求从2016年3月底至7月底，在全国范围内开展一次农村留守儿童摸底排查工作。记者从有关部门了解到，目前这项排查工作已经结束，全国数据将在汇总后于近期发布。（8月29日中国网）
    农村留守儿童的存在，是城镇化建设与发展的一面“折射镜”，也是新农村建设与发展的一台“显微镜”。他们身心上受到任何的伤害，都是社会的痛。切实保护留守儿童，可以说是一个国家和社会的基础性责任。
    目前，一些针对留守儿童的保护政策与措施，是基于以前的数据，这带来的问题是，有的时候，保护的办法和力度同现实问题之间还存在一定程度的脱节，基本数据难以准确掌握，问题的类别和分布难以心中有数，政策的跟进和制度的完善就难免被动。
    进入大数据时代，数据的准确收集整理是最基础的环节，接下来才能运用现代化的手段进行分析，进而出台与时俱进和量身定制的政策。诚如有关人士所说，“大数据一定要科学，如果底数不清、情况不明，所有的对策分析和对策提出都是不能对症下药的。”同时，大数据如果不进行云计算，只是进行简单的处理，不仅是对数据资源的“浪费”，而且是制定政策的“失策”。
    信息时代，摸底排查只是工具和手段。摸底排查，是为了做到心中有数；心中有数，最终是加强保护。以问题为导向，以解决问题为宗旨，不断完善现行的儿童保护法律法规和政策，既按下保护儿童权益的法治“快进键”，又按准保护儿童权益的政策“快进键”，才让留守儿童在同一片阳光下健康成长。


   
　