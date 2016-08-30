查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·规范养生节目功夫更在荧屏外 ·广告 ·图文：饭局与“出局” ·“到现场去”是块试金石 ·这个可以有 ·外卖监管需要迎难而上 ·互相体谅会找到更好方法 ·多些强劲发展的筑基者 ·心中有数是为加强保护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 规范养生节目功夫更在荧屏外 · 广告 · 图文：饭局与“出局” · “到现场去”是块试金石 · 这个可以有 · 外卖监管需要迎难而上 · 互相体谅会找到更好方法 · 多些强劲发展的筑基者 · 心中有数是为加强保护 7 评论 2016.8.30 星期二 多些强劲发展的筑基者 ——二谈拓展工匠精神的时代内涵 湖北日报讯 本报评论员 李琼



从传播学角度讲，一个词语的风行，一定是契合了某种社会需求。当工匠精神激发强大共鸣并为社会持续热议，就不仅是对能工巧匠的发现和惊叹，更蕴含着经济社会发展方向的体味和思考。

在当下的中国，我们对制造业大国的认知早已超越“8亿件衬衣换一架飞机”的年代。仅以劳动力密集和资源密集为发展优势的年代已经一去不返，仅在价格上作比拼的低端制造也无法形成世界第二大经济体的核心竞争力。中国制造要实现从“重量”到“重质”的转变，既是产业迈向中高端的必然指向，也是大量消费者热衷于国外购物和“海淘”引发的深刻反思。

结构优化、动力转换、发展转型，看起来是很宏大的命题、很长的过程，但无不是由创新创造的一砖一瓦垒筑而成。小到一支笔，大到一架飞机，每一个领域、每一个环节，少一些“短、平、快”的急功近利，多一些注重品质、精益求精、“从99%到99.99%”的追求，推进供给侧结构性改革攻坚、提高经济发展的质量和效益，才不会只是纸上谈兵、空中楼阁。

工匠精神重在“精神”。一位作家说过，能将胡辣汤做得顾客盈门、生意红火，和能让火箭上天没有本质的区别。拓展到整个经济社会发展的大背景下，我们就会意识到，工匠精神不只是局限在技术工人群体和制造业领域，而是应当成为整个社会的整体氛围和时代气质；工匠精神也不只体现在物质产品和生产理念上，而是应当成为各行各业的价值追求和精神风貌。

美国当代著名社会学家理查德·桑内特曾指出，工匠精神就是“为了把事情做好而把事情做好的欲望”。用“工匠精神”反观我们的发展现实，有多少改革行动堵在了“最后一公里”，又有多少简政放权、减费降负的措施悬在半空中、迟迟没有落地？看到工匠精神对于发展转型的基础性作用，我们就不难理解，为什么越是经济爬坡过坎、滚石上山，越是要强调坚韧专注、咬定青山，不能因“速度情结”而重走粗放发展的老路；为什么越是改革举措密集出台，越是要强调“精准发力、精准落地”。以新发展理念引领发展，工匠精神看起来“笨”，却恰恰是开拓进取、推动创新必不可少的品质；工匠精神看起来“死心眼”、“一根筋”，却恰恰是一个国家发展活力的源泉，恰恰是一个地方狠抓落实、换道超越的强大气场。“13亿人每个人做好一件事，拼起来就是伟大祖国。”在今年的“科技三会”后，华为创始人兼总裁接受采访时说。时代的气质和面貌，由每一个因子的担当和作为汇聚而成。我们不必人人成为工匠，却可以人人成为工匠精神的践行者，成为强劲发展的筑基者。





