顽强拼搏，鼓起奋斗精气神为谋私利挑拨中非关系湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫图文：示范日本应抛却私心杂念中国列车在曼谷火车站试运营安理会发出信号应全面平衡俄军两大通信系统将“合体”图文：也门发生自杀式袭击
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 第6版 时事
·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
·为谋私利挑拨中非关系
·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫
·图文：示范
·日本应抛却私心杂念
·中国列车在曼谷火车站试运营
·安理会发出信号应全面平衡
·俄军两大通信系统将“合体”
·图文：也门发生自杀式袭击
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.30 星期二
图文：也门发生自杀式袭击
至少65人死亡
    湖北日报讯 图为：29日，人们查看也门亚丁省的爆炸现场。（新华社发）

    据新华社电 据也门安全部门透露，也门亚丁省一所新兵学校29日发生自杀式爆炸袭击，造成至少65人死亡，55人受伤。
    一位不愿透露姓名的安全部门官员称，自杀式袭击者开着一辆载有炸弹的汽车冲向正在集合的新兵。爆炸发生在学校操场，当时数百名新兵正在准备登记。
    也门政府官员说，政府军准备在其控制的亚丁等地招募并训练5000名战士，前往也门与沙特边境地区，协同沙特对抗胡塞武装。
    据报道，极端组织“伊斯兰国”宣布制造了此次袭击事件。
    2014年，也门胡塞武装先后夺取首都萨那和南部地区，迫使总统哈迪与其内阁成员前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。在也门局势动荡背景下，“基地”也门分支在东部和南部也扩张地盘，亚丁是主要据点之一。


   
　