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图文：也门发生自杀式袭击
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时事
2016.8.30 星期二
图文：也门发生自杀式袭击
至少65人死亡
湖北日报讯 图为：29日，人们查看也门亚丁省的爆炸现场。（新华社发）
据新华社电 据也门安全部门透露，也门亚丁省一所新兵学校29日发生自杀式爆炸袭击，造成至少65人死亡，55人受伤。
一位不愿透露姓名的安全部门官员称，自杀式袭击者开着一辆载有炸弹的汽车冲向正在集合的新兵。爆炸发生在学校操场，当时数百名新兵正在准备登记。
也门政府官员说，政府军准备在其控制的亚丁等地招募并训练5000名战士，前往也门与沙特边境地区，协同沙特对抗胡塞武装。
据报道，极端组织“伊斯兰国”宣布制造了此次袭击事件。
2014年，也门胡塞武装先后夺取首都萨那和南部地区，迫使总统哈迪与其内阁成员前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。在也门局势动荡背景下，“基地”也门分支在东部和南部也扩张地盘，亚丁是主要据点之一。