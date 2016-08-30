查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 图文：也门发生自杀式袭击 至少65人死亡 湖北日报讯 图为：29日，人们查看也门亚丁省的爆炸现场。（新华社发）



据新华社电 据也门安全部门透露，也门亚丁省一所新兵学校29日发生自杀式爆炸袭击，造成至少65人死亡，55人受伤。

一位不愿透露姓名的安全部门官员称，自杀式袭击者开着一辆载有炸弹的汽车冲向正在集合的新兵。爆炸发生在学校操场，当时数百名新兵正在准备登记。

也门政府官员说，政府军准备在其控制的亚丁等地招募并训练5000名战士，前往也门与沙特边境地区，协同沙特对抗胡塞武装。

据报道，极端组织“伊斯兰国”宣布制造了此次袭击事件。

2014年，也门胡塞武装先后夺取首都萨那和南部地区，迫使总统哈迪与其内阁成员前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。在也门局势动荡背景下，“基地”也门分支在东部和南部也扩张地盘，亚丁是主要据点之一。





