查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 俄军两大通信系统将“合体” 湖北日报讯 据新华社电 实施纵深突袭的空降兵与陆军装甲兵在战场上密切协同作战，可使攻击力大增。为实现这一目标，俄罗斯军方计划将两个兵种的通信管控系统融合，对战场情报进行可视化实时呈现。

据俄专业军事网络媒体“军事观察”报道，俄空降兵和装甲兵各有一套通信管控系统，代号分别为“仙女座D”和“ESU战术环节”。然而，这两大通信系统并不兼容。

据介绍，两个系统都由通信卫星、导航卫星、先头部队士兵的手持平板电脑、便携无线电台、战车内置的笔记本电脑、车载通信中继站及指挥车等“支点”构成。在实现兼容后，空降兵指挥员可依据战场情况，判断其附近的哪支装甲兵部队最适合支援自己，并在一体化通信网络里发出请求。其所属的多兵种合成部队司令员将依据参战单位都掌握的情报发布命令，调动各种支援兵力，完成战术行动。

进行系统改造的专家介绍说，系统融合改造完成后，整个战场情况就像电脑中的战略游戏一样呈现在各级参战人员面前，各种谋划、军力调动和战术安排更加有根据、更加协调统一，这是目前俄罗斯、美国都在积极准备的“网络中心战”作战模式。





