顽强拼搏，鼓起奋斗精气神为谋私利挑拨中非关系湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫图文：示范日本应抛却私心杂念中国列车在曼谷火车站试运营安理会发出信号应全面平衡俄军两大通信系统将“合体”图文：也门发生自杀式袭击
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 第6版 时事
·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
·为谋私利挑拨中非关系
·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫
·图文：示范
·日本应抛却私心杂念
·中国列车在曼谷火车站试运营
·安理会发出信号应全面平衡
·俄军两大通信系统将“合体”
·图文：也门发生自杀式袭击
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.30 星期二
外交部谈朝鲜发射弹道导弹问题：
安理会发出信号应全面平衡
    湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹29日在谈到朝鲜发射弹道导弹问题时表示，希望有关各方都保持冷静和克制，联合国安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。
    当日例行记者会上，有记者问：26日晚，联合国安理会发表媒体声明，对朝鲜近期进行的弹道导弹发射活动表示严重关切和强烈谴责。中方对此有何评论？在朝鲜半岛问题上的立场是否有变化？
    华春莹说，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的，就是坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。
    她说，关于朝鲜发射弹道导弹问题，安理会决议有明确规定。“同时，我们希望有关各方都保持冷静和克制，不应该做相互刺激、加剧地区局势紧张的事，安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。”


   
　