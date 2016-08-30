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·图文：也门发生自杀式袭击
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安理会发出信号应全面平衡
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俄军两大通信系统将“合体”
·
图文：也门发生自杀式袭击
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时事
2016.8.30 星期二
外交部谈朝鲜发射弹道导弹问题：
安理会发出信号应全面平衡
湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹29日在谈到朝鲜发射弹道导弹问题时表示，希望有关各方都保持冷静和克制，联合国安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。
当日例行记者会上，有记者问：26日晚，联合国安理会发表媒体声明，对朝鲜近期进行的弹道导弹发射活动表示严重关切和强烈谴责。中方对此有何评论？在朝鲜半岛问题上的立场是否有变化？
华春莹说，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的，就是坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。
她说，关于朝鲜发射弹道导弹问题，安理会决议有明确规定。“同时，我们希望有关各方都保持冷静和克制，不应该做相互刺激、加剧地区局势紧张的事，安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。”