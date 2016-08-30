查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 外交部谈朝鲜发射弹道导弹问题： 安理会发出信号应全面平衡 湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹29日在谈到朝鲜发射弹道导弹问题时表示，希望有关各方都保持冷静和克制，联合国安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。

当日例行记者会上，有记者问：26日晚，联合国安理会发表媒体声明，对朝鲜近期进行的弹道导弹发射活动表示严重关切和强烈谴责。中方对此有何评论？在朝鲜半岛问题上的立场是否有变化？

华春莹说，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的，就是坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。

她说，关于朝鲜发射弹道导弹问题，安理会决议有明确规定。“同时，我们希望有关各方都保持冷静和克制，不应该做相互刺激、加剧地区局势紧张的事，安理会发出的信号也应该是全面和平衡的。”





