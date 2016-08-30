查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 中国列车在曼谷火车站试运营 湖北日报讯 据新华社电 泰国国家铁路局29日在曼谷火车站举行新客运列车试运营仪式。这批产自中国的新列车投入运行后将极大提高泰国火车的舒适度与现代化程度，预计新列车将于10月正式投入曼谷-清迈线运营。

试运行仪式上，泰国交通部长阿空介绍，本次泰国以49.8亿泰铢(约1.44亿美元)从中国中车长春轨道客运股份有限公司购买了115节米轨客运列车车厢和车头。

中国中车长春轨道客运股份有限公司(长客)海外业务部副总经理刘刚对记者说，本次是泰国首次购买中国火车，是一次“历史性的突破”，体现了泰国对中国技术的认可。

根据泰国铁路局局长武提察的说法，铁路局已20年没有购入任何新车，新车极大地促进了泰国火车走向现代化，是铁路人的骄傲。他介绍称，所有新购入的列车将用于曼谷-清迈、曼谷-乌汶、曼谷-廊开、曼谷-合艾4条线路，最高时速可达120公里。

据报道，这一项目于2013年3月由泰国铁路局发布国际公开招标，长客成功中标，双方于2014年正式签订项目合同。





