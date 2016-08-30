查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 日本应抛却私心杂念 湖北日报讯 日本首相安倍晋三日前亲赴内罗内出席非洲发展会议，并宣布日本政府和民间未来3年将向非洲投资300亿美元。然而，日本一单单大笔投资的背后，却夹杂着“投资”政治、经济利益和战略的杂念与私心。

谋求“入常”是日本对非政治上的歪心邪念。非洲是联合国的重要票仓，日本一贯在非洲拉拢“亲己势力”，通过“砸钱”做法在领土争端及入常等问题上换取支持。

日本利用非洲施行军事扩张的野心更值得警惕。近年来，以反海盗为由，日本海上自卫队在吉布提建立了海外首个据点。更值得注意的是，安倍在演讲中称，印度洋、太平洋连接亚洲和非洲，日本有责任推动两大洋成为“航行自由、尊重法治”的地区。日本政府在此次峰会前的一次高端会议上就已经企图把非洲国家拉进所谓的航行自由问题。事实是，多年以来，这个区域的航行自由从来没有问题。

(本栏稿件均据新华社29日电)





