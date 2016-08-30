顽强拼搏，鼓起奋斗精气神为谋私利挑拨中非关系湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫图文：示范日本应抛却私心杂念中国列车在曼谷火车站试运营安理会发出信号应全面平衡俄军两大通信系统将“合体”图文：也门发生自杀式袭击
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 第6版 时事
·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
·为谋私利挑拨中非关系
·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫
·图文：示范
·日本应抛却私心杂念
·中国列车在曼谷火车站试运营
·安理会发出信号应全面平衡
·俄军两大通信系统将“合体”
·图文：也门发生自杀式袭击
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.30 星期二
图文：示范
    湖北日报讯 16日，“2016中非文化聚焦·舞狮培训班”的10名非洲学员不远万里来到辽宁省大连市金普新区文化馆，参加为期5周的专业舞狮培训。除了学习舞狮基本功、套路和乐器训练之外，他们同时还将学习基础汉语、中华礼仪、书法、烙画、剪纸等不同方面的文化课，多层次感受中国传统文化的魅力。图为28日，“金州狮子舞”第五代传承人李明旭（前左）向非洲学员示范舞狮动作。 （新华社发）


   
　