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第6版 时事
·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
·为谋私利挑拨中非关系
·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫
·图文：示范
·日本应抛却私心杂念
·中国列车在曼谷火车站试运营
·安理会发出信号应全面平衡
·俄军两大通信系统将“合体”
·图文：也门发生自杀式袭击
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顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
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为谋私利挑拨中非关系
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湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区
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图文：示范
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日本应抛却私心杂念
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中国列车在曼谷火车站试运营
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安理会发出信号应全面平衡
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俄军两大通信系统将“合体”
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图文：也门发生自杀式袭击
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时事
2016.8.30 星期二
图文：示范
湖北日报讯 16日，“2016中非文化聚焦·舞狮培训班”的10名非洲学员不远万里来到辽宁省大连市金普新区文化馆，参加为期5周的专业舞狮培训。除了学习舞狮基本功、套路和乐器训练之外，他们同时还将学习基础汉语、中华礼仪、书法、烙画、剪纸等不同方面的文化课，多层次感受中国传统文化的魅力。图为28日，“金州狮子舞”第五代传承人李明旭（前左）向非洲学员示范舞狮动作。 （新华社发）