查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 迈过脱贫“三道坎”小番茄撬动大产业 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 湖北日报讯 “今年，我在农行办了10万元扶贫惠农贷款，依靠‘避雨延秋’技术，种起了大棚西红柿，脱贫奔小康有盼头了！”海拔1200多米的长阳土家族自治县贺家坪镇紫台山村贫困户李绪汉说。

农行三峡分行创新运用“扶贫惠农贷”，打造“长阳高山蔬菜精准扶贫模式”，通过“政府信贷增信+农行+龙头企业+建档立卡贫困户”多方联动，帮助地方迈过脱贫“三道坎”，助推高山蔬菜这一农民“金饭碗”脱贫致富工程得以扎实推进。数据显示，自今年3月启动“扶贫惠农贷”业务以来，农行长阳支行累计为82户建档立卡贫困户发放贷款560万元，发展高山无公害蔬菜6000多亩。



撬动金融杠杆 迈过脱贫“资金坎”

长阳县总人口41万，集“老少山穷库”于一体，是国家确认的扶贫开发工作重点县和武陵山扶贫攻坚片区县，25258户81184人建档立卡贫困户梦想着甩掉穷帽子。

按照“精准扶贫，不落一人”总要求，长阳举全县之力向贫困发起总攻。此时，高山无公害、反季节、高价值蔬菜产业链的品牌效应也逐渐凸显，成为当地“精准扶贫”的有力抓手。

宜昌巴楚蔬菜科技开发有限公司拥有3家蔬菜专业合作社，主要从事高山蔬菜科技开发、产销对接、配套服务等全产业链业务。2014年，其在长阳紫台山村投资试验的“避雨延秋”栽培西红柿技术，通过钢架大棚抵御阴雨，减少病虫害，不仅在雨季为西红柿“上保险”，还能延长两个月收获期。相比较于露天种植，一亩田至少可以增加产值6000元以上。

开过小卖铺、种植过高山蔬菜，但总是亏钱的贫困户李绪汉动了心。他算了笔账，如果采用巴楚公司新技术，1000颗西红柿种子要350元，一亩菜田改造成本1万元，“没有钱，也只能是脑子里想想。”李绪汉坦言。

贫困户想脱贫，启动资金必不可少，贷款难、抵押难成为横亘其间的第一道坎。今年3月，农行长阳支行与该县扶贫办签署《扶贫信贷战略合作协议》。依照协议，扶贫办负责筛选推荐客户，提供1000万元政府增信农业融资风险补偿基金，由农行放大10倍投放“惠农贷”扶贫贷款。建档立卡贫困户单户最高可拿到10万元贷款，贷款一旦出现风险，70%损失由政府风险补偿基金承担。

就在当月，农行长阳支行客户经理到紫台山村对县扶贫办推荐的客户进行入户调查，李绪汉的问题即迎刃而解。自家5亩地，另外租种5亩田，通过政府增信担保，和巴楚公司签订帮扶协议，他一次性从农行获得了10万元扶贫惠农贷款。“不愁成本，不担心技术，运输销售也由公司管，十分省心！”李绪汉对脱贫致富充满了期待。



创新合作模式 迈过脱贫“风险坎”

然而，贫困户即使有了资金，在粗放、跟风的传统种植模式下，依然是“种什么市场上多什么，干什么就亏什么”。农行长阳支行行长闵雪翔想的是，引入当地龙头企业，帮助贫困户迈过扎堆种植、脱离市场的“风险坎”。

巴楚公司与贫困户签订生产资料购买和产品收购协议，贫困户取得贷款后委托农行支付给巴楚公司，既便于企业进行种植技术、田间管理指导和产品优价收购，又能确保贷款资金真正用在刀刃上。而对贫困户蔬菜种植的全面参与，也使得巴楚公司自愿为扶贫贷款提供连带兜底担保，这无疑于在政府风险补偿的基础上，为贷款风险防控增加了双保险。

农行“扶贫惠农贷”模式，通过政府搭台增信、银行降槛支持、企业农户承贷、龙头公司担保的多方联动机制，构建起金融扶贫绿色通道，引导贫困户融入产业扶贫链条上来。

如今，在农行惠农贷款的支持下，广大建档立卡贫困户可享受不同模式的帮扶：“有劳有田”，重点发展高山蔬菜‘避雨延秋’栽培长效产业发展模式；“有田无劳”，可将土地流转给巴楚公司进行规模化生产，自己成为公司示范基地的田间工人；“有劳无田”，可协调流转他人土地，与巴楚公司合作从事蔬菜产业发展。对于他们而言，还上贷款指日可待，未来的生活也大有盼头。



精准支持企业 迈过脱贫“产业坎”

铲除“贫根”，需要产业带动。农行不仅以“扶贫惠农贷”惠及建档立卡贫困户，更以多种金融产品扶持帮带贫困户脱贫的中小微企业、农村新兴经济主体、农民专业合作社，帮助地方迈过“产业坎”。

巴楚公司董事长左帮烈从事高山蔬菜种植已经20多年了，谈及与农行的合作，他止不住话匣子：“最近又从农行获得了270万元贷款，‘避雨延秋’栽培基地将在‘十三五’期间辐射推广至1万亩，要带动大家一起富起来！”在左帮烈看来，农行“扶贫惠农贷”解决了企业与农户两张皮问题，形成了很好的产业融合机制。

如何将长阳高山蔬菜扶贫模式复制推广？“我们将通过‘融资+融智+融商’的一体化服务，逐步形成对高山菜、中山油、低山茶、渔峡口椪柑、高家堰盆景等产业的重点扶持。”闵雪翔说。

在产业扶贫的同时，农行湖北省分行提出“扶贫先扶智、扶贫先扶技、扶贫后扶资”的原则，持续在产业选择、专业金融、普惠金融上下真功夫，做到真扶、扶准、扶出成效。截至今年6月末，该行在全省37个国定省定贫困县贷款余额达451.21亿元，实现“支持一个产业、繁荣一片区域、富裕一方百姓”目标；“益农油茶贷”、“羊羊得益”精准扶贫贷、“兴业贷”、“银光闪耀”光伏扶贫贷等系列创新产品不断涌现，金融之水正“精准滴灌”贫困地区。

（蔡瑰 向华）

普惠金融润荆楚 精准扶贫看农行





