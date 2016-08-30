查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 我外交部批日本对非援助别有用心 为谋私利挑拨中非关系 湖北日报讯 由日本主导的第六届东京非洲发展国际会议 (TICAD)28日在肯尼亚首都内罗毕闭幕。日本首相安倍晋三在会上宣布了新的对非援助计划。

观察人士认为，日本高调援助非洲的背后隐藏着诸多利己的经济和政治图谋，但由于种种因素的掣肘，这些图谋最终未必能够实现。



开出“诱非支票”



据日本媒体报道，日本政府对此次会议极为重视，将其定位为继5月七国集团伊势志摩峰会后日本今年的又一重大外交活动。安倍亲赴肯尼亚出席会议，成为15年来首次访问该国的日本在任首相。随行者除外相岸田文雄外，还有经济团体联合会会长榊原定征以及数十家企业和团体的代表。

安倍27日在会议开幕式上宣布，今后3年内，日本政府和民间将向非洲投资总计300亿美元，并实施1000万名人才培养计划。他还提出要设立“日非官民经济论坛”，日本政府阁僚及经济团体高层要每3年访问一次非洲，以谋求加强双边经济关系。

根据日本政府在会上发布的援非计划，日本将主要在基础设施建设、医疗卫生体系、人才培训三方面进行援助。会议期间，22家日本民间企业和机构还与26个非洲国家和国际组织签署了73份谅解备忘录。



暗藏政治野心



分析人士指出，日本高调举办此次会议并作出一系列承诺，看似是对非洲的重视和“慷慨”援助，但背后隐藏着利己的经济和政治图谋。

在经济方面，非洲丰富的资源是日本看中的目标。日本对非贸易和投资有着明显的资源导向性，其对非经济合作主要集中在南非、肯尼亚、埃及、尼日利亚这些资源丰富或战略地位重要的国家。

在政治方面，日本企图通过经济援助扩大其在非洲的影响力，以实现争取“入常”和与中国展开竞争的目的。

本世纪初，日本表明要争取成为联合国安理会常任理事国，但这一努力在2005年遇挫。日本意识到，拥有50多个联合国成员国的非洲是一个“大票田”，日本要“入常”，非洲国家的支持不可或缺。

另一方面，中国与非洲关系快速发展，日本对此早就“眼红”。本次会议上，日本的对华竞争意识暴露无遗。安倍在演讲中多次强调“质量”一词，日媒称此举意在打造所谓“有别于中国”的日本形象。他还提及要与非洲在海洋安全问题上合作，称要把连接亚洲和非洲的海洋之路打造成“远离力量与威压、重视法治和市场经济之所”，日媒称此言针对的是中国海洋活动。

我外交部发言人华春莹29日在例行记者会上表示，在肯尼亚举行的TICAD期间，日本谋求私利，企图挑拨中非关系。

她说，非洲国家坚决反对TICAD政治化，坚决反对把亚洲的问题带到非洲，坚决反对日本把自己的意志强加给非洲。从此次TICAD峰会最后通过的成果文件看，日本最终不得不全盘接受非洲国家的意见，把有关涉海内容限制在非洲海上安全合作，在安理会改革问题上仍维持上届TICAD峰会《横滨宣言》原则性表述。



图谋难以实现



分析人士认为，尽管日本加强对非合作声势很大，但由于在实际实施中存在诸多问题，日本通过援助拉拢非洲国家支持其政治野心的目的难以达到。

首先，日本经济长期低迷，政府财政资源有限，无法持续支撑大规模对非援助。

其次，尽管日本政府已将对非援助由直接援助逐渐转为官民合作援助，甚至以民间投资为主导，但日本企业对非投资意愿不足，并且在成本等方面竞争力低下。据日本贸易振兴机构理事长石毛博行介绍，目前在非洲运营的日本企业只有687家，与全球范围内的7.1万家日本企业相比，不足百分之一。这使得日本政府将加大对非援助的希望寄托于民间投资的想法难以实现。

再次，援助非洲的方式不受欢迎。日本作为发达国家和七国集团成员国，其对非合作深受西方国家援助思维的影响。由于援助往往与受援国国内政治问题挂钩，受援国对此多有不满。





