查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 ·为谋私利挑拨中非关系 ·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫 ·图文：示范 ·日本应抛却私心杂念 ·中国列车在曼谷火车站试运营 ·安理会发出信号应全面平衡 ·俄军两大通信系统将“合体” ·图文：也门发生自杀式袭击 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 · 为谋私利挑拨中非关系 · 湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区 · 图文：示范 · 日本应抛却私心杂念 · 中国列车在曼谷火车站试运营 · 安理会发出信号应全面平衡 · 俄军两大通信系统将“合体” · 图文：也门发生自杀式袭击 6 时事 2016.8.30 星期二 人民日报就“以女排精神激荡中国力量”发表评论员文章 顽强拼搏，鼓起奋斗精气神 湖北日报讯 “我们不以胜负论英雄，同时英雄就要敢于争先、敢于争第一”。回望历史，从35年前的第一个世界杯冠军，到之后振奋人心的“五连冠”，再到里约奥运会这枚奋力拼下的金牌，中国女排正是靠着那么一股不服输的拼劲、打不垮的韧劲，不畏强手，一分一分咬牙顶，一球一球顽强拼，用血性书写下光荣。

女排是一个符号。当年，中国国门初开，改革大潮初起，在那个呼唤精神力量的年代，中国女排以“滚上一身泥，磨去几层皮，苦练技战术，立志攀高峰”的志气；以没有球网就用竹竿代替、没有臂力器就和对手比力气、没有创可贴就用胶布粘贴的行动，抒写“激情燃烧的岁月”，以困难为梦想筑梯，用一个又一个世界冠军，振奋了一个时代。精神的回响，可以穿越时空。从福建漳州的“竹棚馆”出发，时代在变化，历史在前进，但姑娘们顽强拼搏、奋勇争先的风貌一如既往、始终未变，中国女排永不言败、勇攀高峰的精神一脉相承、历久弥新。“每天的付出和汗水，都是人生赋予我们的金牌”。今天，我们依然需要这样一种精神。

女排是一面镜子。她们的可贵，不仅在于征服对手，更在于战胜自我。中国女排，有过成功登顶的光辉和荣耀，也有过跌入谷底的迷惘和彷徨。但不管何时，不论何地，大比分落后也好，痛失局点也罢，中国女排始终不退缩、不放弃，拼到最后一刻。今天，改革进入深水区，发展进入攻坚期，学习女排精神，就不能“怕”字打头，干工作拈轻怕重，抓改革畏首畏尾；就不能“懒”字沾身，本领不足却不及时充电，机遇在眼前，却没真本事，坐失良机、贻误发展；就不能“混”字保身，不思进取，马达空转，信奉“不干不错、多干多错”的庸俗哲学。古人讲：“志之难也，不在胜人，在自胜也。故曰：‘自胜之谓强。’”生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，惟有战胜自我、一往无前，才能杀出一条血路，拼出一份未来。

奋斗精神永不过时。历史的接力棒传到了我们手里，责任重于泰山，我们比任何时候都更加呼唤政治担当和改革勇气。无论是让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民，还是奋力实现第一个百年奋斗目标；不管是推进供给侧结构性改革，还是打赢脱贫攻坚战，都需要那么一股劲，那么一股革命热情，那么一种拼命精神。

人生能有几回搏。邓小平同志说过，“没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业”。学习女排，传承精神，顽强拼搏，奋勇争先，我们就一定能在波澜壮阔的时代画卷中，书写下光辉的一页。

（新华社北京29日电 载30日《人民日报》）





