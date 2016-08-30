顽强拼搏，鼓起奋斗精气神为谋私利挑拨中非关系湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫图文：示范日本应抛却私心杂念中国列车在曼谷火车站试运营安理会发出信号应全面平衡俄军两大通信系统将“合体”图文：也门发生自杀式袭击
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 第6版 时事
·顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
·为谋私利挑拨中非关系
·湖北农行“扶贫惠农贷”助力山区脱贫
·图文：示范
·日本应抛却私心杂念
·中国列车在曼谷火车站试运营
·安理会发出信号应全面平衡
·俄军两大通信系统将“合体”
·图文：也门发生自杀式袭击
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.30 星期二
人民日报就“以女排精神激荡中国力量”发表评论员文章
顽强拼搏，鼓起奋斗精气神
    湖北日报讯 “我们不以胜负论英雄，同时英雄就要敢于争先、敢于争第一”。回望历史，从35年前的第一个世界杯冠军，到之后振奋人心的“五连冠”，再到里约奥运会这枚奋力拼下的金牌，中国女排正是靠着那么一股不服输的拼劲、打不垮的韧劲，不畏强手，一分一分咬牙顶，一球一球顽强拼，用血性书写下光荣。
    女排是一个符号。当年，中国国门初开，改革大潮初起，在那个呼唤精神力量的年代，中国女排以“滚上一身泥，磨去几层皮，苦练技战术，立志攀高峰”的志气；以没有球网就用竹竿代替、没有臂力器就和对手比力气、没有创可贴就用胶布粘贴的行动，抒写“激情燃烧的岁月”，以困难为梦想筑梯，用一个又一个世界冠军，振奋了一个时代。精神的回响，可以穿越时空。从福建漳州的“竹棚馆”出发，时代在变化，历史在前进，但姑娘们顽强拼搏、奋勇争先的风貌一如既往、始终未变，中国女排永不言败、勇攀高峰的精神一脉相承、历久弥新。“每天的付出和汗水，都是人生赋予我们的金牌”。今天，我们依然需要这样一种精神。
    女排是一面镜子。她们的可贵，不仅在于征服对手，更在于战胜自我。中国女排，有过成功登顶的光辉和荣耀，也有过跌入谷底的迷惘和彷徨。但不管何时，不论何地，大比分落后也好，痛失局点也罢，中国女排始终不退缩、不放弃，拼到最后一刻。今天，改革进入深水区，发展进入攻坚期，学习女排精神，就不能“怕”字打头，干工作拈轻怕重，抓改革畏首畏尾；就不能“懒”字沾身，本领不足却不及时充电，机遇在眼前，却没真本事，坐失良机、贻误发展；就不能“混”字保身，不思进取，马达空转，信奉“不干不错、多干多错”的庸俗哲学。古人讲：“志之难也，不在胜人，在自胜也。故曰：‘自胜之谓强。’”生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，惟有战胜自我、一往无前，才能杀出一条血路，拼出一份未来。
    奋斗精神永不过时。历史的接力棒传到了我们手里，责任重于泰山，我们比任何时候都更加呼唤政治担当和改革勇气。无论是让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民，还是奋力实现第一个百年奋斗目标；不管是推进供给侧结构性改革，还是打赢脱贫攻坚战，都需要那么一股劲，那么一股革命热情，那么一种拼命精神。
    人生能有几回搏。邓小平同志说过，“没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业”。学习女排，传承精神，顽强拼搏，奋勇争先，我们就一定能在波澜壮阔的时代画卷中，书写下光辉的一页。
    （新华社北京29日电 载30日《人民日报》）


 
　