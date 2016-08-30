查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 新华简讯 湖北日报讯 ●外资企业法等4部法律的修正案草案29日提请审议。这将为我国对外商投资全面实行负面清单的管理模式奠定法律基础，是外商投资管理体制的一次重大变革。

●中医药法草案二次审议稿29日提请审议。草案提出，生产符合条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。

●民政部、中国银行业监督管理委员会29日发布通知，对慈善信托备案有关工作进行部署。通知要求，对慈善信托受托人将信托财产及其收益用于非慈善目的，或未按照规定将信托事务处理情况及财务状况向民政部门报告或者向社会公开的，将依法予以行政处罚。

●记者29日从中央国债登记结算有限责任公司获悉，为完善银行理财业务监管，加强理财市场基础设施建设，经财政部、银监会同意，中央结算公司近日全资设立了银行业理财登记托管中心。这意味着我国银行业理财市场有了集中登记、信息披露和统一的第三方托管平台。

●国家新闻出版广电总局近日下发关于进一步加强社会类、娱乐类新闻节目管理的通知，要求始终把导向放在最根本、最重要的位置，以主旋律、正能量主导社会类、娱乐类新闻。

●中国非公立医疗机构协会29日宣布，将建立非公立医疗机构社会信用评价与服务能力星级评审制度，以推动行业自律，规范行业信用行为。





