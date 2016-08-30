查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 我国拟开征环境保护税 大气污染物排放低于标准50%可享纳税减半优惠 湖北日报讯 据新华社电 环境保护税法草案29日首次提请全国人大常委会审议，草案明确提出为鼓励企业通过采用先进技术减少污染物排放，纳税人排放应税大气污染物和水污染物的浓度值低于国家或者地方规定的污染物排放标准50%的，减半征收环境保护税。

除此项减半征收的优惠外，草案还明确了五项免税情形:

——为支持农业发展，对农业生产排放的应税污染物免税，但对农村环境威胁较大的规模化养殖不包含其中;

——在结构性减税的大环境下，因现行税制中已有车船税、消费税、车辆购置税等发挥出加强环境保护的调节作用，为避免进一步增加使用成本，草案提出对机动车、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物免税;

——对依法设立的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所向环境达标排放的应税污染物免税，但对工业污水集中处理场所不予免税;

——为鼓励固体废物综合利用，减少污染物排放，对纳税人符合国家或地方标准综合利用的固体废物免税;

——国务院批准免税的其他情形。

财政部部长楼继伟在对草案的说明中称，本次立法是按照“税负平移”的原则，将现行排污费制度向环保税制度转移。

据悉，我国自1979年已经确立了排污费制度，2015年征收排污费173亿元，缴费户数28万户。

草案将现行排污费收费标准作为环保税的税额下限，规定：大气污染物税额为每污染当量1.2元；水污染物为1.4元；固体废物按不同种类，税额为每吨5元至1000元；噪声按超标分贝数，税额为每月350元至11200元。

楼继伟还表示，对于各方争议较大的二氧化碳征收环保税问题，暂不纳入征收范围。





