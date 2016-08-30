查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 湖北日报讯 新华社电 日前，中共中央决定：张春贤同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用；陈全国同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。

李纪恒同志任内蒙古自治区党委委员、常委、书记；王君同志不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务。

李锦斌同志任安徽省委书记；王学军同志不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。





