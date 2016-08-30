《关于防止干部“带病提拔”的意见》进一步从严把好选人用人关夯实责任链条 防止“带病提拔”资产处置公告资产处置公告新疆等3省区党委主要负责同志职务调整我国拟开征环境保护税18市拟试点刑事案件认罪从宽新华简讯
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 第5版 时事
·《关于防止干部“带病提拔”的意见》
·进一步从严把好选人用人关
·夯实责任链条 防止“带病提拔”
·资产处置公告
·资产处置公告
·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整
·我国拟开征环境保护税
·18市拟试点刑事案件认罪从宽
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5 时事 2016.8.30 星期二
新疆等3省区党委主要负责同志职务调整
    湖北日报讯 新华社电 日前，中共中央决定：张春贤同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用；陈全国同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。
    李纪恒同志任内蒙古自治区党委委员、常委、书记；王君同志不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务。
    李锦斌同志任安徽省委书记；王学军同志不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。


   
　