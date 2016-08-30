查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 资产处置公告 湖北日报讯 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司拥有对宜昌市森宇房地产开发有限公司的债权。截止2016年8月30日，本金为69,300,000.00元，保证人为永盛集团有限公司、马文生、毛应秀。抵押物为坐落于湖北省宜昌市南津关“三峡文化村”项目的土地与在建工程。我分公司拟对该债权进行处置，现予以公告。处置方式包括但不限于清收、和解、债权转让等。

交易条件为：交易对象信誉良好，需一次性支付价款并承担购买债权所带来的风险。对交易对象的要求为：具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且以下人员不得购买：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。

自2016年8月30日起至9月20日止公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。

受理公示事项联系人：加先生、柳先生

联系电话：027-88060896。

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话：闵先生，027-88318948。

联系地址：湖北省武汉市武昌区体育街特1号

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2016年8月30日





