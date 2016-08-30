查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 夯实责任链条 防止“带病提拔” 湖北日报讯 中共中央办公厅近日印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》（以下简称《意见》）。落实工作责任、深化日常了解、注重分析研判、加强动议审查、强化任前把关、严格责任追究，一系列制度设计将夯实责任链条，织密防范“带病提拔”之网。

梳理近年来一些“落马”官员的轨迹以及中央巡视组的巡视反馈不难发现，“带病提拔”问题在一定范围内客观存在。“带病提拔”不仅腐蚀吏治生态，有违社会公平公正，也冲击现行干部人事制度，影响党的干部队伍形象。

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”考察识别干部，功夫要下在平时。知人善用，离不开完善、系统的“知人”“识人”体系建设。《意见》明确要求深入了解干部的日常品行和表现，及时掌握干部的德才表现、重要情况和群众口碑，注重了解干部在重大事件、重要关头、关键时刻的表现。这从制度层面进一步明确了考察方向、细化了考察要求。

“尚贤者，政之本也。”干部的选拔任用，有着严格的规范与要求。“带病提拔”时有出现，关键在于把关不严，对相关规定的执行“打了折扣”。防止“带病提拔”，需要严格落实《意见》，做到干部档案“凡提必审”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察机关意见“凡提必听”，反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报“凡提必查”。

根除“带病提拔”，责任链条必须夯实。选拔任用干部是一项系统工程，涉及环节多，各地应按照意见要求，厘清主体责任、监督责任、直接责任、间接责任等，环环相扣，形成遏制“带病提拔”的牢固防线。

与此同时，也要强化追责问责。“拔出萝卜带出泥”，一方面，严惩“带病”者，让违法乱纪者受到应有处罚；另一方面，应依照纪律处罚失职“把关者”，形成警示效应，匡正公平、公开、公正的选人用人风气。

“为政之要，莫先于用人。”改革攻坚进入关键期，选出一批对党忠诚、个人干净、敢于担当的干部尤为重要。各地应以《意见》出台为契机，选贤任能、用当其时，知人善任、人尽其才，让更多谋改革、促发展、有实绩的干部脱颖而出，成为改革的“中流砥柱”。

（本栏稿件均据新华社电）





