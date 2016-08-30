查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·进一步从严把好选人用人关 ·夯实责任链条 防止“带病提拔” ·资产处置公告 ·资产处置公告 ·新疆等3省区党委主要负责同志职务调整 ·我国拟开征环境保护税 ·18市拟试点刑事案件认罪从宽 ·新华简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 《关于防止干部“带病提拔”的意 · 进一步从严把好选人用人关 · 夯实责任链条 防止“带病提拔” · 资产处置公告 · 资产处置公告 · 新疆等3省区党委主要负责同志职 · 我国拟开征环境保护税 · 18市拟试点刑事案件认罪从宽 · 新华简讯 5 时事 2016.8.30 星期二 进一步从严把好选人用人关 中组部负责人答记者问 湖北日报讯 在《关于防止干部“带病提拔”的意见》公开发布之际，中共中央组织部负责人就《意见》的起草制定和贯彻落实等问题，回答了记者的提问。

问：《意见》提出要深化日常了解、注重分析研判，请您就此进一步作些解读。

答：干部“带病”情况比较复杂，有的具有很强的隐蔽性。防止干部“带病提拔”，《意见》有针对性地提出了以下措施：一是广泛了解。针对“平时少考、用时急考”的现象，强调要坚持经常性、近距离、有原则地广泛接触干部，多渠道、多层次、多侧面识别干部。要多与干部谈心谈话，改进谈话方式，提高谈话质量，注意观察干部识别干部。二是突出重点。要及时掌握干部的德才表现、重要情况和群众口碑，注重了解干部在重大事件、重要关头、关键时刻的表现，以强化对政治素质、道德品行、廉洁自律等情况的把关。三是整合信息。明确健全完善日常联系通报机制，组织人事部门应当及时收集整理纪检监察、审计、信访、巡视、督导等执纪监督方面信息和网络舆情反映的干部有关情况，建立干部监督信息档案。四是会诊辨析。开展经常性分析研判，重点分析研判现任党政正职、党政正职拟任人选、近期拟提拔或进一步使用人选、问题反映较多的干部。

问：《意见》在抓好动议审查、任前把关两方面重点强调了哪些要求？

答：从一定意义上讲，平时了解、分析研判强调的是把功夫下在平时，而动议审查、任前把关强调的是在选拔任用工作启动后全程把关，这对防止干部“带病提拔”无疑是非常关键的。

《意见》对此提出了以下要求：一是对谁来把关，规定更加清晰。在动议环节，明确要求规范动议主体的职责权限和程序。在任前把关上，不仅对选好配强考察工作人员提出了明确要求，而且强调要明确考察谈话保密与承诺责任，营造讲真话的氛围。二是对怎么把关，措施更加细化。对动议审查，提出要坚持先定规矩后议人选，按照以事择人、按岗选人的要求进行充分酝酿，在此基础上比选择优，研究意向性人选。对任前把关，强调要针对不同考察对象的具体情况，细化考察内容，改进考察方式，抓住重要行为特征，有针对性地找知情人谈话，采取民意调查、专项调查、延伸考察、实地走访、家访等办法，广泛深入地了解干部。三是对加强审核，内容更加丰富。明确提出实行“四凡四必”。即：做到干部档案“凡提必审”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察机关意见“凡提必听”，反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报“凡提必查”。四是对何时把关，关口更加前移。强调动议即审，该核早核，对动议酝酿时纳入考虑范围的有关人选，提前审核其政治表现和廉洁自律等情况。五是对把关结果，要求更加严格。明确对发现问题影响使用的，及时中止选拔任用程序；疑点没有排除、问题没有查清的，不得提交会议讨论或任用。

问：当前，也有人担心强调防止干部“带病提拔”，可能带来一些党组织怕担责不敢使用干部或少数人搞诬告陷害等问题，请问《意见》对此提出了哪些要求？

答：这个问题提得很好。《意见》针对可能出现的问题，明确提出了以下要求：一是对需要核查的信访举报，明确应当是反映违规违纪问题线索具体、有可查性的。二是对一时存疑、暂未使用的干部，要本着高度负责的态度，及时查清问题、作出结论，为那些受到诬告、诽谤、陷害的干部澄清正名，严肃处理打击报复、诬告陷害行为。三是坚持事业为上、公道正派，保护作风过硬、敢作敢为、锐意进取的干部，对那些想干事、能干事、敢担当、善作为的干部要旗帜鲜明地撑腰鼓劲、大胆使用。（新华社发）





