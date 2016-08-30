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·应城447处水毁工程已恢复
·发展电商“一路绿灯”
·宜昌拟投40亿元重建水利设施
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
宜昌拟投40亿元重建水利设施
湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员杨森茂、陈双顶）28日，宜昌召开水利灾后恢复重建工作推进会，计划至2018年前，投资40亿元重建水毁水利设施，并补齐水利工程短板。
据介绍，恢复重建项目共8类20项，具体包括：修复受损的集中供水工程3629处，并配套消毒设备；对病险水库进行除险加固；加快防汛预报预警体系建设，实现水利、水文、气象等部门间数据共享，实现市县乡三级信息系统共建共享；做好长江崩岸治理、中小河流及主要支流治理、灌排区体系恢复、湖泊防洪治理、农村水电站增效扩容改造、河道清障拆违等工作。
今年汛期，暴雨致宜昌水利基础设施受损严重，全市水利设施损失16.67亿元，其中防洪排灌设施损失12.15亿元，农村饮水安全工程受损3629处，涉及518个村53万人，损失共1.79亿元，其他水利工程损失2.73亿元。