查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·倒房重建，如何建起安居工程 ·监利倒排工期修复水毁渡口 ·襄阳高新区：打造新能源汽车之都 ·图文：邻里互助共建家园 ·应城447处水毁工程已恢复 ·发展电商“一路绿灯” ·宜昌拟投40亿元重建水利设施 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 倒房重建，如何建起安居工程 · 监利倒排工期修复水毁渡口 · 襄阳高新区：打造新能源汽车之都 · 图文：邻里互助共建家园 · 应城447处水毁工程已恢复 · 发展电商“一路绿灯” · 宜昌拟投40亿元重建水利设施 4 特别报道 2016.8.30 星期二 宜昌拟投40亿元重建水利设施 湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员杨森茂、陈双顶）28日，宜昌召开水利灾后恢复重建工作推进会，计划至2018年前，投资40亿元重建水毁水利设施，并补齐水利工程短板。

据介绍，恢复重建项目共8类20项，具体包括：修复受损的集中供水工程3629处，并配套消毒设备；对病险水库进行除险加固；加快防汛预报预警体系建设，实现水利、水文、气象等部门间数据共享，实现市县乡三级信息系统共建共享；做好长江崩岸治理、中小河流及主要支流治理、灌排区体系恢复、湖泊防洪治理、农村水电站增效扩容改造、河道清障拆违等工作。

今年汛期，暴雨致宜昌水利基础设施受损严重，全市水利设施损失16.67亿元，其中防洪排灌设施损失12.15亿元，农村饮水安全工程受损3629处，涉及518个村53万人，损失共1.79亿元，其他水利工程损失2.73亿元。





