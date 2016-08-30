查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·倒房重建，如何建起安居工程 ·监利倒排工期修复水毁渡口 ·襄阳高新区：打造新能源汽车之都 ·图文：邻里互助共建家园 ·应城447处水毁工程已恢复 ·发展电商“一路绿灯” ·宜昌拟投40亿元重建水利设施 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 倒房重建，如何建起安居工程 · 监利倒排工期修复水毁渡口 · 襄阳高新区：打造新能源汽车之都 · 图文：邻里互助共建家园 · 应城447处水毁工程已恢复 · 发展电商“一路绿灯” · 宜昌拟投40亿元重建水利设施 4 特别报道 2016.8.30 星期二 省工商局支持市场主体灾后重建 发展电商“一路绿灯” 湖北日报讯 （记者张茜、通讯员彭为红、程喆）昨日，记者从省工商局获悉，全省工商系统设立灾后重建绿色服务通道，为受灾市场主体和群众办理业务提供便利。对有意愿开办网店的受灾市场主体，省工商局积极帮助预先核准名称，从快登记发照，为灾区群众网络创业提供一路绿灯。

省工商局出台《充分发挥职能作用支持灾后重建工作的意见》，七条举措支持受灾地区发展网络经济和电子商务，降低就业创业门槛。除支持受灾人员开办网店外，省工商局还着力引导实体经营者特别是小微企业，开设经营性网站或在第三方交易平台开设网店；支持本地大型电子商务企业建立农产品销售综合服务平台；推动知名的大型第三方交易平台经营者向乡镇和农村延伸，开设实体店或连锁店；引导具有一定规模和影响力的网络交易平台向集信息发布交易、支付于一体的大型综合第三方交易平台发展；加强与受灾地区电子商务产业园区对接，协助引进知名电子商务企业入驻电子商务产业园区；鼓励电子商务产业园区加大对中小网络市场主体创业扶持力度等。

省工商局表示，该局还在优化受灾地区市场主体登记注册服务、帮助受灾地区恢复和发展农村经济、强化受灾地区重点领域市场监管、维护受灾地区消费者合法权益等方面推出了有力举措，引导各类企业自愿参与，助力灾后重建工作。





