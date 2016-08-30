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·监利倒排工期修复水毁渡口
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·应城447处水毁工程已恢复
·发展电商“一路绿灯”
·宜昌拟投40亿元重建水利设施
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发展电商“一路绿灯”
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
省工商局支持市场主体灾后重建
发展电商“一路绿灯”
湖北日报讯 （记者张茜、通讯员彭为红、程喆）昨日，记者从省工商局获悉，全省工商系统设立灾后重建绿色服务通道，为受灾市场主体和群众办理业务提供便利。对有意愿开办网店的受灾市场主体，省工商局积极帮助预先核准名称，从快登记发照，为灾区群众网络创业提供一路绿灯。
省工商局出台《充分发挥职能作用支持灾后重建工作的意见》，七条举措支持受灾地区发展网络经济和电子商务，降低就业创业门槛。除支持受灾人员开办网店外，省工商局还着力引导实体经营者特别是小微企业，开设经营性网站或在第三方交易平台开设网店；支持本地大型电子商务企业建立农产品销售综合服务平台；推动知名的大型第三方交易平台经营者向乡镇和农村延伸，开设实体店或连锁店；引导具有一定规模和影响力的网络交易平台向集信息发布交易、支付于一体的大型综合第三方交易平台发展；加强与受灾地区电子商务产业园区对接，协助引进知名电子商务企业入驻电子商务产业园区；鼓励电子商务产业园区加大对中小网络市场主体创业扶持力度等。
省工商局表示，该局还在优化受灾地区市场主体登记注册服务、帮助受灾地区恢复和发展农村经济、强化受灾地区重点领域市场监管、维护受灾地区消费者合法权益等方面推出了有力举措，引导各类企业自愿参与，助力灾后重建工作。