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第4版 特别报道
·倒房重建，如何建起安居工程
·监利倒排工期修复水毁渡口
·襄阳高新区：打造新能源汽车之都
·图文：邻里互助共建家园
·应城447处水毁工程已恢复
·发展电商“一路绿灯”
·宜昌拟投40亿元重建水利设施
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应城447处水毁工程已恢复
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发展电商“一路绿灯”
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
项目争取和恢复重建两手抓
应城447处水毁工程已恢复
湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员杨定红、杨俊）视“抗灾如抗战”，把“一线当火线”，截至昨日，省委办公厅工作组已协助应城市恢复水毁工程447处，完成改种补种面积7.2万亩，占计划的96%。“让受灾群众尽早回家”始终是工作组和当地党委政府的共同目标。为此，省委办公厅工作组为应城量身制定项目争取“线路图”和灾后恢复“重建图”，多次到省财政厅、省发改委、省水利厅、省民政厅等对接应城灾后重建项目。
一个月以来，工作组走遍了陈河、义和、三合、杨河、城北、黄滩等9个乡镇117个村湾（社区），并在三日内，将集中安置的2650人分散到113个安置点，有效降低了食品安全、疾病传播的风险。老观湖溃口成功封堵后，工作组又多次前往长江水利委员会协调三峡大坝错峰泄洪，联系襄阳、枣阳、老河口、漳河水库等地增援抽排水设备42台套，每天必到排水现场督办协调，确保该市排渍排涝工作顺利进行。