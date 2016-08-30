查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·倒房重建，如何建起安居工程 ·监利倒排工期修复水毁渡口 ·襄阳高新区：打造新能源汽车之都 ·图文：邻里互助共建家园 ·应城447处水毁工程已恢复 ·发展电商“一路绿灯” ·宜昌拟投40亿元重建水利设施 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 倒房重建，如何建起安居工程 · 监利倒排工期修复水毁渡口 · 襄阳高新区：打造新能源汽车之都 · 图文：邻里互助共建家园 · 应城447处水毁工程已恢复 · 发展电商“一路绿灯” · 宜昌拟投40亿元重建水利设施 4 特别报道 2016.8.30 星期二 项目争取和恢复重建两手抓 应城447处水毁工程已恢复 湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员杨定红、杨俊）视“抗灾如抗战”，把“一线当火线”，截至昨日，省委办公厅工作组已协助应城市恢复水毁工程447处，完成改种补种面积7.2万亩，占计划的96%。“让受灾群众尽早回家”始终是工作组和当地党委政府的共同目标。为此，省委办公厅工作组为应城量身制定项目争取“线路图”和灾后恢复“重建图”，多次到省财政厅、省发改委、省水利厅、省民政厅等对接应城灾后重建项目。

一个月以来，工作组走遍了陈河、义和、三合、杨河、城北、黄滩等9个乡镇117个村湾（社区），并在三日内，将集中安置的2650人分散到113个安置点，有效降低了食品安全、疾病传播的风险。老观湖溃口成功封堵后，工作组又多次前往长江水利委员会协调三峡大坝错峰泄洪，联系襄阳、枣阳、老河口、漳河水库等地增援抽排水设备42台套，每天必到排水现场督办协调，确保该市排渍排涝工作顺利进行。





