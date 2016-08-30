查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·倒房重建，如何建起安居工程 ·监利倒排工期修复水毁渡口 ·襄阳高新区：打造新能源汽车之都 ·图文：邻里互助共建家园 ·应城447处水毁工程已恢复 ·发展电商“一路绿灯” ·宜昌拟投40亿元重建水利设施 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 倒房重建，如何建起安居工程 · 监利倒排工期修复水毁渡口 · 襄阳高新区：打造新能源汽车之都 · 图文：邻里互助共建家园 · 应城447处水毁工程已恢复 · 发展电商“一路绿灯” · 宜昌拟投40亿元重建水利设施 4 特别报道 2016.8.30 星期二 图文：邻里互助共建家园 湖北日报讯 23日，云梦县吴铺镇村民前来帮倒房户建新房。洪涝灾害中云梦县倒塌房屋51户126间。灾后，当地采取政府救助、社会捐助、对口扶助、邻里互助等方式，帮助倒房群众重建家园。（记者 张朋 视界网 王云清 刘玄清 摄）





