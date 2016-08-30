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·监利倒排工期修复水毁渡口
·襄阳高新区：打造新能源汽车之都
·图文：邻里互助共建家园
·应城447处水毁工程已恢复
·发展电商“一路绿灯”
·宜昌拟投40亿元重建水利设施
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
图文：邻里互助共建家园
湖北日报讯 23日，云梦县吴铺镇村民前来帮倒房户建新房。洪涝灾害中云梦县倒塌房屋51户126间。灾后，当地采取政府救助、社会捐助、对口扶助、邻里互助等方式，帮助倒房群众重建家园。（记者 张朋 视界网 王云清 刘玄清 摄）